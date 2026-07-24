Борачке категорије у Српској више неће плаћати партиципацију

Аутор:АТВ редакција
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У "Службеном гласнику Републике Српске" објављене су измјене и допуне Закона о обавезном здравственом осигурању, чиме су борачке категорије ослобођене обавезе плаћања партиципације за лијечење", саопштила је Борачка организација Републике Српске /БОРС/.
У саопштењу се наглашава да ће измјене Закона ступити на снагу за осам дана након чега ће све борачке категорије – демобилисани борци, породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди бити ослобођени ове врсте плаћања.
Из БОРС-а су нагласили да се измјена Закона такође односи и на цивилне жртве рата или жртве ратне тортуре.
"Измјене Закона усвојила је Народна скупштина Републике Српске 9. јула, а након што је Борачка организација припремила приједлог измјена овог акта и покренула иницијативу да их институције Републике Српске разматрају и усвоје", подсјетили су из БОРС-а.
У саопштењу се наглашава да је на овој измјени закона Борачка организација Републике Српске радила и за њу се борила више од годину дана.
"Примијећено је у посљедње вријеме, а везано за предстојеће изборе, да појединци злоупотребљавају овакве и сличне информације код припадника борачких категорија и користе их за личну промоцију. Позивамо их да се престану бавити личном промоцијом на рачун туђих резултата и да се, ако желе, укључе у рад и дају свој допринос у побољшању положаја борачких категорија", нагласили су из БОРС-а.
Борачка организација Републике Српске захваљује институцијама Републике Српске, Министарству здравља и социјалне заштите, Народној скупштини и свима народним посланицима који су препознали ову иницијативу и потребу борачких категорија, те је подржали.
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