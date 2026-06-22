Три највеће заблуде о креми за сунчање: Ово није довољно да вас заштити од сунца

Аутор:АТВ редакција
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Иако смо данас више него икада свjесни колико сунчеви зраци могу да буду штетни, и даље постоје бројни митови везани за препарате за заштиту од сунца и креме за сунчање.
Дерматолози и козметичари откривају 3 најчешћа мита о кремама са заштитним фактором:
Препарати за сунчање са заштитним фактором су изузетно снажан фактор у одбијању штетних посљедица ултраљубичастог зрачења, али дерматолог проф. др Стивен Нелсон са клинике Мејо тврди како већина људи уопште не нанесе довољну количину креме да постигне висину заштитног фактора обиљеженог на бочици, пише Women's health.
Зато је важно да уз обавезну крему са заштитним фактором, што више избјегавате директну изложеност сунцу између 11 и 16 часова, када је сунчево зрачење најјаче.
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На плажи се заштите и сунцобраном, а када шетате градом, носите шешир и лагану одећу која покрива кожу. Не заборавите да сваког дана прије изласка из куће на лице нанесете крему са заштитним фактором.
Истина је да се неки хемијски УВ филтери могу пронаћи у крви након наношења, али то не значи да су штетни. Досадашња истраживања нису показала да повећавају ризик од рака или ремете хормонски статус код људи. Најчешћи нежељени ефекти су евентуална иритација или алергијска реакција коже.
Коришћење креме за сунчање углавном не доводи до недостатка витамина Д, јер већина људи не наноси крему у количинама које потпуно блокирају УВ зраке.
Ако постоји мањак витамина Д, боље рјешење су исхрана богата витамином Д или суплементи, а не излагање сунцу без заштите.
(б92)
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