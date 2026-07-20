Јудит Полгар одбила номинацију за предсједника Мађарске

Аутор:АТВ редакција
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Мађарска шаховска легенда Јудит Полгар изјавила је да неће прихватити номинацију за предсједника државе, након што је премијер Петер Мађар рекао да ће је замолити да преузме ову углавном церемонијалну улогу.
Полгарова је у објави на "Фејсбуку" рекла да је захвална на понуди.
"Међутим, не осјећам довољно снаге у себи да преузмем историјску одговорност уједињења подијељене нације, тако да нисам у могућности да прихватим захтјев", написала је она.
Досадашњи мађарски предсједник Тамаш Суљок потписао је у суботу уставни амандман који је усвојила владајућа партија Тиса, којим је окончан Суљоков мандат на челу државе.
Мађар је раније изјавио да ће замолити Полгарову, коју многи сматрају највећом шахисткињом икада, да преузме улогу предсједника док се не усвоји нови Устав, преноси Срна.
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