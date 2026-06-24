Лансиран Маркетинг Лаб – нова платформа за едукацију из маркетинга, брендинга и друштвених мрежа

Извор:
ПР
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У свијету гдје се дигитални трендови мијењају из дана у дан, а конкуренција на тржишту постаје све оштрија, домаћа пословна сцена богатија је за нови, иновативни пројекат посвећен едукацији из области маркетинга, брендинга и друштвених мрежа. Званично је лансиран Маркетинг Лаб пројекат Наташе Митровић, власнице магазина ЗдравиЈа и агенције "Konteent Media".
Маркетинг Лаб је платформа креирана с циљем да пружи конкретне савјете и едукацију из области маркетинга као и индивидуалне и групне програме који су намијењени свима који желе учити о маркетингу као и предузетницима и власницима бизниса који маркетингом желе остварити боље пословне резултате и изградити препознатљивији бренд.
За све предузетнике, менаџере и маркетинг ентузијасте који не желе губити вријеме на нагађања, Маркетинг Лаб је већ у првој фази лансирања отворио врата својих онлине и групних програма. Ови програми су пажљиво дизајнирани како би полазницима помогли да боље разумију логику иза маркетиншких процеса, унаприједе свој визуелни и текстуални садржај, те поставе стабилне темеље за стратешки развој бренда.
„Маркетинг Лаб настао је из жеље да своје знање и више од десет година искуства у маркетингу пренесем на једном мјесту кроз едукацију, менторство и практичне алате. Након неколико година рада кроз консултације и менторски програм, стварање Маркетинг Лаба био је природан сљедећи корак. Поред 1:1 менторства, током године организоваћемо и групне програме, док од септембра планирамо лансирање онлине платформе са видео едукацијама и додатним ресурсима. Кроз Маркетинг Лаб желимо маркетинг учинити јаснијим, практичнијим и доступнијим свима који желе учити и развијати свој бренд“, изјавила је Наташа Митровић, магистрица корпоративних и маркетиншких комуникација и оснивачица Маркетинг Лаба.
Иако су едукативни програми већ у току, ово је тек почетак приче. Из Маркетинг Лаба најављују велики корак за јесен. Од септембра званично креће са радом Маркетинг Лаб платформа – јединствени дигитални простор на нашим просторима који ће на једном мјесту објединити свеобухватне едукације, практичне алате, ресурсе и континуирану подршку за свакодневни раст пословања.
Платформа ће бити намијењена како почетницима који тек граде свој бренд, тако и искусним бизнисима који желе оптимизовати своје маркетиншке канале и увести иновације у пословање.
Сви који желе бити међу првима који ће сазнати вијести о лансирању платформе, добити ексклузивне маркетиншке савјете и осигурати своје мјесто на програмима, могу запратити званични профил на друштвеним мрежама "marketinglaboratorija".
Добро дошли у Маркетинг Лаб!
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