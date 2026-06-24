Logo

Лансиран Маркетинг Лаб – нова платформа за едукацију из маркетинга, брендинга и друштвених мрежа

Извор:

ПР

24.06.2026 17:54

Коментари:

0
Лансиран Маркетинг Лаб – нова платформа за едукацију из маркетинга, брендинга и друштвених мрежа
Фото: Ustupljena fotografija

У свијету гдје се дигитални трендови мијењају из дана у дан, а конкуренција на тржишту постаје све оштрија, домаћа пословна сцена богатија је за нови, иновативни пројекат посвећен едукацији из области маркетинга, брендинга и друштвених мрежа. Званично је лансиран Маркетинг Лаб пројекат Наташе Митровић, власнице магазина ЗдравиЈа и агенције "Konteent Media".

Маркетинг Лаб је платформа креирана с циљем да пружи конкретне савјете и едукацију из области маркетинга као и индивидуалне и групне програме који су намијењени свима који желе учити о маркетингу као и предузетницима и власницима бизниса који маркетингом желе остварити боље пословне резултате и изградити препознатљивији бренд.

Маркетинг Лаб
Маркетинг Лаб

За све предузетнике, менаџере и маркетинг ентузијасте који не желе губити вријеме на нагађања, Маркетинг Лаб је већ у првој фази лансирања отворио врата својих онлине и групних програма. Ови програми су пажљиво дизајнирани како би полазницима помогли да боље разумију логику иза маркетиншких процеса, унаприједе свој визуелни и текстуални садржај, те поставе стабилне темеље за стратешки развој бренда.

Маркетинг Лаб
Маркетинг Лаб

„Маркетинг Лаб настао је из жеље да своје знање и више од десет година искуства у маркетингу пренесем на једном мјесту кроз едукацију, менторство и практичне алате. Након неколико година рада кроз консултације и менторски програм, стварање Маркетинг Лаба био је природан сљедећи корак. Поред 1:1 менторства, током године организоваћемо и групне програме, док од септембра планирамо лансирање онлине платформе са видео едукацијама и додатним ресурсима. Кроз Маркетинг Лаб желимо маркетинг учинити јаснијим, практичнијим и доступнијим свима који желе учити и развијати свој бренд“, изјавила је Наташа Митровић, магистрица корпоративних и маркетиншких комуникација и оснивачица Маркетинг Лаба.

Маркетинг Лаб
Маркетинг Лаб

Велика најава за септембар: Стиже Маркетинг Лаб платформа

Иако су едукативни програми већ у току, ово је тек почетак приче. Из Маркетинг Лаба најављују велики корак за јесен. Од септембра званично креће са радом Маркетинг Лаб платформа – јединствени дигитални простор на нашим просторима који ће на једном мјесту објединити свеобухватне едукације, практичне алате, ресурсе и континуирану подршку за свакодневни раст пословања.

Платформа ће бити намијењена како почетницима који тек граде свој бренд, тако и искусним бизнисима који желе оптимизовати своје маркетиншке канале и увести иновације у пословање.

Сви који желе бити међу првима који ће сазнати вијести о лансирању платформе, добити ексклузивне маркетиншке савјете и осигурати своје мјесто на програмима, могу запратити званични профил на друштвеним мрежама "marketinglaboratorija".

Добро дошли у Маркетинг Лаб!

Подијели:

Таг :

Маркетинг Лаб

Коментари (0)

Више из рубрике

Опасност по дјецу: "ДМ" повлачи овај производ из продаје

Друштво

Опасност по дјецу: "ДМ" повлачи овај производ из продаје

4 ч

0
"Дара из Јасеновца" у болници: Начелник Козарске Дубице посјетио Биљану Чекић

Друштво

"Дара из Јасеновца" у болници: Начелник Козарске Дубице посјетио Биљану Чекић

5 ч

2
Лед у Источном Сарајеву

Друштво

Снажно невријеме у дијелу Српске, падао град величине љешника

6 ч

0
Новац

Друштво

Прочитајте комплетан Правилник за поврат ПДВ-а

7 ч

0

  • Најновије

21

11

Трамп: Иран прави веома велике уступке, видјећемо шта ће се догодити

21

03

Ангелина Топић покорила Хрватску

20

56

БиХ против Катара тражи пролаз у нокаут фазу

20

51

Дјеца са КиМ у Српској: "Осјећамо се љепше и безбједније него код куће"

20

49

Зуји вам у ушима? Научници имају нову теорију за тинитус

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима