Почело суђење Хуавеју у Америци: Тужилац тврди да постоји и снимак крађе роботске руке

Аутор:АТВ редакција
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Амерички тужилац је на почетку суђења кинеском Хуавеју описао тог технолошког гиганта као криминалну организацију која је крала од америчких компанија како би изградила своје телекомуникационо царство.
„Крађа, лажи, заташкавање. Током 20 година Хуавеј, огромна кинеска телекомуникациона компанија, на тај је начин наносио штету америчким компанијама и злоупотребљавао амерички финансијски систем, све у настојању да завлада телекомуникационом индустријом широм свијета“, рекао је адвокат Министарства правосуђа САД Тејлор Стоут у уводном излагању тужилаштва на савезном суду у Бруклину.
Тужилац је поротницима поручио да је Хуавеј ковао завјеру ради крађе пословних тајни од пет америчких компанија, укључујући изворни код оперативног система за интернетске рутере компаније Сиско системс и роботску руку за тестирање телефона компаније Ти-Мобил, како би стекао неправедну конкурентску предност и проширио своје пословање.
„Чућемо свједочења људи који су ухватили Хуавеј на дјелу док је покушавао да украде америчку технологију“, навео је Стоут, додајући да постоји и снимак на којем се види како запослени краде роботску руку.
С друге стране, одбрана је на суду приказала сасвим другачију слику компаније и њеног успјеха.
„Ради се о конкуренцији, а не о завјери. Иновацији, а не о крађи. Обичним пословним договорима, а не о криминалном понашању. Хуавеј је заслужио свој успјех. Није постојао криминални план“, изјавио је у уводном излагању Брајан Хеберлиг, један од адвоката који заступају Хуавеј.
Казао је и да ће тужиоци описивати рутинске активности глобалних технолошких компанија, „али ће те уобичајене поступке искривити како би их приказали као кривична дјела“.
„Држава издваја појединачне догађаје који се не би смјели тумачити као доказ свеобухватне завјере каква никада није постојала“, упозорио је.
Истакао је да су инциденти повезани са компанијама Сиско и Ти-Мобил били „поступци појединих запослених“ те да је Хуавеј настојао да исправи ситуацију након што је за њих сазнао.
Други инцидент, у којем је запослени неовлашћено фотографисао Фуџицуов мрежни уређај на сајму, био је „неразуман потез“ појединца који је „одмах добио отказ“, наставио је адвокат одбране.
Хуавеј је познат по својој телекомуникационој опреми и мобилним телефонима, а посљедњих година и по АИ чиповима. Послује глобално, али његова мрежна опрема ограничена је у САД, с обзиром на то да је добављачима забрањено да му извозе америчку робу и технологију без одобрења Министарства трговине, пише Ројтерс.
Агенција подсјећа да је судски поступак против Хуавеја започео 2018. године оптужницом којом се компанија и њена финансијска директорка терете за банковну превару и кршење санкција, због наводног лажног приказивања пословања у Ирану како би заобишли америчке санкције и пребацили милионе долара кроз амерички финансијски систем.
Током сљедећих година случај је прерастао у опсежну оптужницу која укључује и рекетирање, односно образац незаконитих активности које проводи одређени пословни субјект ради остваривања профита.
Наиме, 2018. године финансијска директорка Хуавеја Менг Ванџоу притворена је у Ванкуверу на основу америчког налога за хапшење издатог у склопу изворне оптужнице. Готово три године противила се изручењу, прије него што јој је, на основу дипломатског споразума између САД, Кине и Канаде, дозвољен повратак у Кину.
Оптужбе против ње одбачене су 2022. године у склопу споразума о одлагању кривичног гоњења, али признања која је изнијела биће предочена као доказ на суђењу, за које се очекује да ће трајати три мјесеца.
Кривични поступак дјелимично се темељи на извјештајима Ројтерса из 2012. и 2013. године о блиским везама између Хуавеја и компаније Скајком, која је пословала у Ирану.
Ројтерс је извијестио да је Скајком 2010. године понудио продају рачунарске опреме компаније Хјулит-Пакард, која је подлијегала ембаргу, највећем иранском мобилном оператеру, и то у вриједности од најмање 1,3 милиона евра.
Ројтерс је такође извијестио да је Менг била чланица Управног одбора Скајкома у периоду од фебруара 2008. до априла 2009. године, ппреноси Индекс
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