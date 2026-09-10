Петоро мртвих и 86 несталих након пожара на трајекту на Филипинима

Аутор:АТВ редакција
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Најмање петоро људи је погинуло, а за 86 се још трага након што је на трајекту на Филипинима избио пожар, саопштила је обалска стража.
Спашене су 43 особе са брода „МВ Јуне Астер“, који је превозио укупно 134 путника и члана посаде. Трајект је пловио према популарном туристичком одредишту Корон када га је захватио пламен, пише Би-Би-Си.
Спасилачка операција је у току, али је отежавају лоши временски услови. Портпарол обалске страже изјавио је да је море током ноћи било веома таласасто, а морске струје изузетно снажне.
Због тога је брод отпловио даље од мјеста на којем се налазио у тренутку слања позива у помоћ. Пловило се са првобитне позиције, удаљене четири наутичке миље од мјеста Барангај Турда, помјерило на удаљеност од 7,68 наутичких миља.
У потрази, уз државне службе, учествују и локални рибари волонтери.
„Данас радимо неуморно јер вјерујемо да је у оваквим ситуацијама вријеме пресудно“, рекао је портпарол.
Изразио је саучешће породицама погинулих и поручио да разумију тјескобу оних који још чекају вијести. Власти су позвале породице које још нису пријавиле нестанак својих чланова да то учине како би се утврдио тачан списак свих особа на броду.
Ен Магбануа са тјескобом ишчекује информације о свом брату Марлону, који је био на трајекту. Рекла је за Би-Би-Си да је Марлонова супруга на путу према болници након што је чула да су га тамо видјели.
„Надамо се да ће нам вријеме ићи у прилог“, каже Ен.
Реј Гарсија, чија су три члана породице међу несталима, рекао је да су се Меј Лорејн Галера-Навоа, њен супруг Елајзер Навоа и њихова трогодишња кћерка Хираја Џој враћали кући у Ел Нидо на Палавану након очеве сахране на острву Лузон.
Породица је објавила апел за информације и искористила фотографију коју им је Меј послала са трајекта прије несреће.
„Још нисмо добили никакве вијести. Зато коментаришемо објаве на локалним порталима и надамо се било каквој информацији. И даље се надамо и молимо за њихову безбједност“, рекао је Гарсија.
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