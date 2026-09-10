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Ово су износи увећаних пензија у Републици Српској

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10.09.2026 20:30

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Новац
Фото: ATV

Августовске пензије у Републици Српској ванредно су увећане за 3,55 одсто, одлуком Владе из јула. Овим увећањем пензије су укупно у овој години повећане за укупно 10 одсто.

"Одлуком о ванредном усклађивању општег бода и пензија, Влада Републике Српске је ускладила општи бод и пензије остварене до 31. јула 2026. године тако да се повећавају за 3,55%. Укупно повећање пензија остварених у 2026. години по основу редовног и ванредног усклађивања износи 10%", потврђено је тада из Владе Српске.

Колики су износи

У вези с тим одређени су и износи најнижих пензија.

По годинама радног стажа оне ће износити:

  • најнижа пензија у Републици износи 361,75 КМ
  • најнижа пензија за 15 година пензијског стажа и више износи 434,15 КМ
  • најнижа пензија за 20 година пензијског стажа и више, а мање од 30 износи 506,52 КМ
  • најнижа пензија за 30 година пензијског стажа и више, а мање од 40 износи 578,94 КМ
  • најнижа пензија за 40 година пензијског стажа и више износи 723,70 КМ.

За повећање милион и по мјесечно

Износи најниже пензије од 1. августа 2026. године одређени су тако што су износи најниже пензије за јули 2026. године повећани за наведени проценат усклађивања пензија, односно 3,55%.

"Основни разлог за доношење ове одлуке је побољшање материјалног положаја најугроженије категорије корисника права из пензијског и инвалидског осигурања, односно корисника којима је износ пензије одређен по општим прописима нижи од најниже пензије, па им се исплаћује најнижа пензија", кажу у Влади Српске.

За повећање пензија потребна су додатна средства у износу од око милион и по КМ мјесечно, односно око 7.500.000,00 КМ до краја 2026. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пензије

Пензионери

Влада Републике Српске

Повећање пензија

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