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Бразил у стању приправности због комараца који преносе денгу

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21.10.2026 13:32

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Крупни план муве грабежљивице која се налази на људској кожи, истичући њене сложене очи и детаљне црте лица.
Фото: pexels/Awesome Daily Vlog

Око 1.800 градова у Бразилу налази се у стању приправности или у зони ризика због присуства комарца врсте „Aedes aegypti“, преносиоца денге, зике и чикунгуње, а прогнозе топлијег љета са обилнијим падавинама услед феномена Ел Нињо додатно појачавају забринутост због ширења ових инсеката, преноси ТВ Глобо.

Према подацима бразилског Министарства здравља, у приближно 50 одсто прегледаних домаћинстава пронађене су ларве комараца, а стручњаци упозоравају да се највећи број жаришта налази у посудама и другим предметима у којима се задржава вода.

У савезној држави Пернамбуко број случајева денге већи је за готово 30 одсто у односу на 2025. годину, док је од почетка године забиљежено шест смртних случајева.

Шефица Лабораторије за молекуларну биологију инсеката при Институту Освалда Круза Рафаела Вијеира Бруно изјавила је да је неопходно редовно проверавати и чистити мјеста на којима се вода може задржавати.

Она је навела да се ларве комарца „Aedes aegypti“ могу препознати и по реакцији на свјетлост, од које се удаљавају, док су за одрасле јединке карактеристичне пругасте ноге, преноси Спутник.

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Стручњаци препоручују чишћење посуда најмање једном недјељно, уз упозорење да само изливање воде није довољно, већ је потребно темељно опрати посуду како би се уклонила јајашца комараца.

Иако је број сумњивих и потврђених случајева денге у Бразилу опао за око 70 одсто у поређењу са истим периодом 2025. године, здравствене власти страхују да би високе температуре и обилније падавине током предстојећег лета могле да подстакну размножавање комараца.

„Комбинација високих температура и кише изузетно погодује развоју комараца. Спречавање њиховог размножавања заједничка је одговорност свих нас“, поручила је Бруно.

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Тагови :

комарац

Бразил

Болест

Денга

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