Робија за српску породицу у Швајцарској: Чистачице слали и код Мадоне

Аутор:АТВ редакција
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Српска породица осуђена је у Швајцарској због трговине људима након што је суд утврдио да је годинама експлоатисала жене из Србије које су доводили да раде као чистачице у луксузном скијалишту Гштад.
На првостепену пресуду жалили су се и одбрана и тужилаштво.
Пред Регионалним судом у Туну крајем јуна осуђени су 68-годишња жена, њен 76-годишњи супруг и њихова 48-годишња кћерка. Суд је мајку означио као главног организатора, кћерку као активног учесника у довођењу радница из Србије, док је отац проглашен саучесником. Мајка је осуђена на шест година затвора, кћерка на три године и девет мјесеци, док је отац добио двије године и четири мјесеца затвора, дјелимично условно. Поред тога, свима су изречене и новчане казне, наводи извор.
Према оптужници, породица је годинама доводила жене из сиромашних средина Србије, обећавајући им посао и зараду у Швајцарској, да би их потом, како тврди тужилаштво, приморавала да раде у изузетно тешким условима. У оптужници се наводи чак 40 жртава, али је суд закључио да су елементи кривичног дјела трговине људима доказани у нешто више од десет случајева.
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Жене су, према наводима са суђења, радиле као чистачице у луксузним вилама у Гштаду за 1.500 швајцарских франака мјесечно, што значи да им је сатница била око 5,50 швајцарских франака, односно око 6 евра по сату. То је далеко испод швајцарског стандарда. Тужилаштво тврди да су радиле по девет сати дневно, свих 30 дана у мјесецу, без радних дозвола и готово без слободних дана. Спавале су на душецима на поду, по више њих у једној соби.
Током суђења пажњу јавности привукло је и помињање свјетске поп звијезде Мадоне. Кћерка осуђене породице тврдила је пред судом да су њихове чистачице радиле и у вилама које су изнајмљивале познате личности, укључујући и славну пјевачицу која често проводи празнике у овом зимском центру. Ипак, нема доказа да је пјевачица била упозната са условима у којима су жене радиле, већ се претпоставља да су долазиле преко агенција.
Предсједавајући судија Јан Грундер одбацио је тврдње оптужених да су женама заправо помагали. Он је истакао да породица није била добротвор, већ да је годинама финансијски профитирала искоришћавајући жене које су биле у тешком економском и социјалном положају. О жалбама на пресуду одлучиваће виши суд, преноси Информер.
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