Минић о БХРТ-у: Да ли је то сервис свих или само једног дијела друштва?

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Саво Минић упитао је да ли БХРТ као јавни сервис заиста испуњава своју улогу или се више претвара у медиј који одражава ставове и осјећања само једног дијела друштва.
"БХРТ, који би требало да буде јавни сервис свих грађана БиХ, нема право чак ни да успори музички програм на Дан жалости посвећен српским жртвама?", навео је Минић.
Он је додао да је захтјев за суспензију уредника музичког програма БХРТ-а Ведрана Продића отворио много шире питање.
"Ако јавни сервис не смије ни симболично да прилагоди програм на Дан жалости, да ли заиста испуњава своју законску и друштвену улогу јавног сервиса свих народа и грађана БиХ, или се све више претвара у медиј који одражава ставове и осјећања само једног дијела друштва?", навео је Минић на "Иксу".
БХРТ, који би требало да буде јавни сервис свих грађана БиХ, нема право чак ни да успори музички програм на Дан жалости посвећен српским жртвама?— Саво Минић (@minic_savo) July 5, 2026
Захтјев за суспензију уредника музичког програма БХРТ-а Ведрана Продића отворио је много шире питање. Ако јавни сервис не смије ни…
Подсјетимо, у Републиици Српској јуче је био Дан жалости поводом обиљежавања више од три деценије од страдања 3.267 Срба у средњем Подрињу и Бирчу, које су побиле муслиманске јединице.
Због потребе прилагођавања програма јавног сервиса обиљежавању Дана жалости у Српској, Координациони одбор борачких организација Кантона Сарајево затражио је суспензију музичког уредника БХ радија један Ведрана Продића.
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