Нетанјаху: САД и Израел дијеле исту судбину

Аутор:АТВ редакција
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Израел и САД дијеле исту судбину и исте вриједности, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху у обраћању поводом 250 година независности Сједињених Држава.
"Можда живимо на различитим континентима, али имамо снажну везу, јер имамо једну судбину. Знамо да слобода никада није јефтина, она се мора непрестано освајати и бранити", навео је Нетанјаху у видео-поруци објављеној на Иксу.
Он је нагласио да Сједињене Државе сматра највећом силом слободе коју савремени свијет познаје.
"Израел је поносан што стоји уз њу, Израел је поносан што стоји уз све вас, јер наш савез није изграђен само на заједничким интересима, већ и на заједничким вриједностима", додао је Нетанјаху, преноси Срна.
Happy 4th of July America!— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 4, 2026
Happy 250th Independence Day! ￼🇺🇸 pic.twitter.com/9hVysv0QZ4
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