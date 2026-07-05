Logo

Нетанјаху: САД и Израел дијеле исту судбину

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 10:12

Коментари:

0
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Фото: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Израел и САД дијеле исту судбину и исте вриједности, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху у обраћању поводом 250 година независности Сједињених Држава.

"Можда живимо на различитим континентима, али имамо снажну везу, јер имамо једну судбину. Знамо да слобода никада није јефтина, она се мора непрестано освајати и бранити", навео је Нетанјаху у видео-поруци објављеној на Иксу.

Он је нагласио да Сједињене Државе сматра највећом силом слободе коју савремени свијет познаје.

"Израел је поносан што стоји уз њу, Израел је поносан што стоји уз све вас, јер наш савез није изграђен само на заједничким интересима, већ и на заједничким вриједностима", додао је Нетанјаху, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел

Сједињене Америчке Државе

Коментари (0)

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Крвави обрачун у Чаковцу: Пуцао испред клуба, па побјегао у БиХ?

4 ч

0
Ватрогасци ватрогасце јединице Приједор спашавају дјечака из табуреа.

Градови и општине

Необична акција у Приједору: Ватрогасци спасили дјечака из табуреа

4 ч

0
Ватрогасци гасе пожар на острву Хвар

Регион

Драма на Хвару: Букти велики пожар, куће бранили и канадери

4 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић питао ЕУ за Братунац: Шта вас спречава да дођете?

4 ч

0

Више из рубрике

Илустрација - Паре

Свијет

Невјероватна срећа: Два пута добио џекпот на истој лутрији

5 ч

0
Жена џогером чисти под.

Свијет

Робија за српску породицу у Швајцарској: Чистачице слали и код Мадоне

6 ч

0
Разговор трајао скоро сат и по: О чему су причали Путин и Трамп?

Свијет

Разговор трајао скоро сат и по: О чему су причали Путин и Трамп?

6 ч

0
Узео ауто на лизинг, па га продао у БиХ: Осуђен због преваре

Свијет

Узео ауто на лизинг, па га продао у БиХ: Осуђен због преваре

6 ч

0

  • Најновије

14

13

Цвијановић и Минић са пензионерима у Теслићу

14

04

Добојлија пријетио да ће поломити невјенчану супругу и свастику

13

50

Положени вијенци на споменик палим борцима у Костајници

13

31

Ко је бјегунац из Чаковца? Осуђиван у БиХ, сада упуцао младиће

13

19

Служен парастос за 40 убијених Срба у селу Загони

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима