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"ЕУ највећи кривац што БиХ није способна институционално да рјешава проблеме"

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 13:59

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стручњак за међународне односе
Фото: ATV

ЕУ највећи је кривац што БиХ није способна да институционално рјешава проблеме, јер константно прави конфликтну ситуацију и користи БиХ као алат за свој обрачун са САД, изјавио је Срни стручњак за међународне односе Лучиано Калужа.

"ЕУ је, конфронтирајући се са САД, на индиректан начин, несвјесна својих потеза, допринијела да Италијан који је био подржан од САД и из земље ЕУ, не постане високи представник, а добила је сада да је Американац вршилац дужности, односно привремени високи представник. Они су сада несвјесношћу у свом политичком д‌јеловању допринијели томе да први пут у историји БиХ Американац има неку позицију унутар ОХР-а", истакао је Калужа и додао да је трагично да 30 година након рата уопште постоји ОХР.

Он је навео да је Савјет за спровођење мира /ПИК/ тиме што се није могао договорити, показао да је ово привремени представник за привремену државу.

"Дефинитивно је евидентан конфликт између ЕУ и САД. БиХ је полигон за ЕУ са којом она жели да се обрачунава са САД. Ово је за нас једна поражавајућа чињеница. ЕУ би БиХ требала да посматра као партнера, као земљу која ће да буде у њеном саставу, а не као оруђе за обрачун са САД", истакао је Калужа.

Према његовим ријечима, то говори да је БиХ за ЕУ безначајна у контексту равноправности, разумијевања и прихватања као земље која има будућност унутар ЕУ.

Земље ЕУ и САД се ни на јучерашњој сједници Управног одбора ПИК-а нису усагласиле око имена новог високог представника, а Луис Кришок формално је именован за вршиоца дужности високог представника до коначног именовања новог.

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Тагови :

Лучиано Калужа

Босна и Херцеговина

Европска унија

Америка

ОХР

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