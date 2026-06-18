Влада Српске усвојила Уредбу о подстицајима за улагања од посебног значаја

Уредбом се уређују оквирна методологија израде пројекта, прихваћена улагања и улагања која се не прихватају на реализацији пројекта, поступак додјеле подстицаја за улагања од посебног значаја, елементи уговора о додјели подстицаја средства обезбјеђења поврата подстицајних средстава у случају неиспуњавања уговорних обавеза, начин спровођења надзора над корисницима подстицаја, као и друга питања од значаја за овај поступак.

Циљ додјеле подстицаја за улагања од посебног значаја је унапређивање конкурентности привреде Републике Српске и њеног равномјерног регионалног развоја, трансфер нових технологија, подстицање новог запошљавању као и остваривање других позитивних економско-социјалних ефеката на развој Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је и Уредбу о Регистру подстицаја у Републици Српској, којом се уређују садржај, начин вођења и друга питања.

Циљ Регистра подстицаја у Републици Српској је успостављање прегледа доступних и реализованих средстава за подстицаје привреди Републике Српске на републичком и локалном нивоу, боља координација и размјена информација између институција које додјељују подстицаје, јавни увид у доступна и реализована средства за подстицаје и квалитетнији статистички основ за потребе институција Републике Српске, а с циљем подстицања привредних активности.

Регистар садржи сљедеће групе података о подстицајима:

1) основни подаци о подстицају,

2) намјена подстицаја,

З) врста финансијског подстицаја,

4) давалац подстицаја,

5) реализатор подстицаја,

6) финансијски показатељи и статус подстицаја,

7) корисник подстицаја,

8) реализација подстицаја по кориснику,

9) подаци о ненамјенском трошењу подстицаја,

10) напомена.

Регистар води Министарство привреде и предузетништава, те је путем апликације за вођење доступан на јавном и административном порталу.

Влада Републике Српске утврдила је данас, по хитном поступку, Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача, Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Бањалука- Приједор и Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Коридор 5ц кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута „9. јануар" Бањалука-Добој.

С обзиром да су сви ови пројекти од стратешког значаја за Републику Српску, предложеним измјенама ових закона, бришу се одредбе које су донесене у околностима проглашеног ванредног стања и које више не одговарају промјенама у правном систему и стварним потребама, да корисник експропријације стиче право уласка у посјед након коначности рјешења о експропријацији и прописује да се корисник експропријације уводи у посјед на основу одлуке Владе Републике Српске, у складу са чланом 33. Закона о експропријацији, а што је и до сада била пракса.

Влада Републике Српске усвојила je Информацију о пројекту „Водоводна и канализациона инфраструктура II“ koja обухвата инвестиције у 24 јединице локалне самоуправе у Републици Српској и усмјерен је на унапређење система водоснабдијевања и канализације, смањење губитака у водоводним системима, повећање обухвата становништва јавним комуналним услугама и унапређење заштите животне средине.

До сада су одобрени пројектни планови за 19 јединица локалне самоуправе, потписано је 17 уговора о извођењу радова, а уговорени радови достижу вриједност од преко 23,5 милиона евра (без ПДВ-а). Истовремено је издато и пет сертификата о преузимању радова, што потврђује да су поједине инвестиције већ успјешно окончане.

Укупна вриједност Пројекта који се реализује у Републици Српској износи 60 милиона евра, од чега се 30 милиона евра финансира из кредита Европске инвестиционе банке, 17,3 милиона евра из WBIF гранта, 1,2 милиона евра из гранта техничке помоћи ЕИБ-а, док учешће јединица локалне самоуправе износи око 11,5 милиона евра.

По кредиту Европске инвестиционе банке до сада су повучене двије транше у укупном износу од 21,9 милиона евра, од чега је исплаћено 18,3 милиона евра, док су преостала средства расположива за наставак реализације одобрених инвестиција.

Влада је на данашњој сједници усвојила и Информацију о одобравању и употреби донаторских средстава Владе Републике Србије. Од септембра 2017. године Влада Републике Србије дозначила је Републици Српској путем Министарства финансија Републике Српске донаторска средства у укупном износу од 227.400.000 КМ.

Укупно распоређена донаторска средства за Републику Српску износе 211.900.000 КМ, од чега је финансирано 138 пројеката у општинама и градовима: улагања у све нивое образовања, путну, привредну, спортску и социјалну инфраструктуру, здравство и друге области. Међу значајнијим пројектима финансираним донаторским средствима су:

- Зворник - пројекат „Суфинансирање изградње и опремања новог објекта, реконструкције, адаптације и опремања постојећег објекта ЈЗУ Болница Зворник“, пројекат „Санација Моста краља Александра I Карађорђевића преко ријеке Дрине између Зворника и Малог Зворника“, пројекат „Реконструкција Дома здравља“ 500.000,00 евра, и други);

- Требиње - пројекат „Ревитализација Старог града“, пројекат „Изградња дјечијег вртића у насељу Горица у Требињу“, пројекат „Изградња православног духовног центра у Мркоњићима-Попово поље - родно мјесто Св.Василија Острошког“;

- Источно Ново Сарајево – пројекат „Изградња трга Републике Србије у Источном Новом Сарајеву“, пројекат „Завршетак изградње и унутрашње опремање позоришта у Источном Новом Сарајеву“;

- Бијељина - пројекат „Санација и реконструкција објекта јавне намјене Соколски дом у Бијељини“, пројекат „Реконструкција спортске дворане у склопу Гимназије“, пројекат „Изградња спортске дворане у склопу школе у Великој Обарској“;

- Мркоњић Град - суфинансирање пројекта „Реконструкција регионалног пута Р-412 Црна Ријека-Бјелајци“, пројекат Реконструкција ентеријера и набавка опреме у средњим школама-Гимназији и Машинској школи евра, за пројекат „Изградња спортско-рекреативног центра Луке“;

- Власеница - пројекат „Изградња Студентско-ђачког дома Србија у Власеници-прва етапа“, пројекат „Реконструкција дјечијег вртића“.

За опште намјене је издвојено 85,1 милион КМ, а 39,1 милион је била подршка Буџету Републике Српске, док су буџети Костајнице, Козарске Дубице и Невесиња посебно подржани са 17 милиона КМ. За ублажавање посљедица изазваних пандемијом вируса корона из донација Србије је издвојено 23,8 милиона КМ (средства одобрена УКЦ Бањалука, Институту за јавно здравство Републике Српске, Фонду здравственог осигурања, Министарству здравља и социјалне заштите и домовима здравља Бијељина и Калиновик).

Улагано је на територији шест јединица локалне самоуправе у Федерацији БиХ (Дрвар, Гламоч, Босански Петровац, Босанско Грахово, Босанска Крупа и Мостар). Укупно распоређена донаторска средства за Федерацију БиХ износе 13,3 милиона КМ, а финансирано је 26 пројеката из области путне инфраструктуре, водоснабдијевања, школства, здравства, културе и спорта, те улагања у обнову и изградњу православних храмова у Федерацији, а средства су издвојена и за подршку подршку буџету општине Дрвар.

Укупно распоређена донаторска средства за Брчко дистрикт БиХ износе 998 хиљада КМ и усмјерена су за финансирање изградње дјечијег обданишта.

Влада Републике Српске усвојила је Информациjу о иницијативи за оснивање и почетак рада Подручног одјељења ЈУ Школа за основно музичко образовање, Источно Ново Сарајево на подручју јединице локалне самоуправе Рогатица, те задужила Министарство просвјете и културе да проведе процедуру оснивања овог подручног одјељења.

Министарство просвјете и културе и Министарство финансија задужени су да, у Буџету Републике Српске за 2026. годину обезбиједе средства за рад подручног одјељења.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава ЈУ Пољопривредно-прехрамбена школа, Приједор у износу од 50.000,00 КМ, ради унапређења практичне наставе.

Пољопривредно-прехрамбеној школи у Приједору потребна је набавка машина, алата и опреме, која ће допринијети побољшању квалитета наставе, проширењу асортимана производа и развоју креативности, мотивације и предузетничког духа ученика.

Ученици пољопривредне струке практичну наставу обављају у школском пластенику и на отвореним пољопривредним парцелама, при чему користе пољопривредне алате и машине са којима школа тренутно располаже. На практичној настави производе житарице, воће и поврће.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава ЈУ Ергела „Вучијак“ Прњавор у износу од 200.000,00 КМ за развој експериментално-едукативног центра ради унапређења услова смјештаја и исхране коња. У ту сврху предвиђена је производња биљних култура неопходних за савремену исхрану коња и набавка опреме за побољшање услова узгоја, саопштено је из Владе Републике Српске након сједнице.