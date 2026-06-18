Јовић најавио финансијску помоћ за деветочлану породицу из села Пањик

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Слађан Јовић посјетио је данас деветочлану породицу Дејана Петковића у српском повратничком селу Пањик, која је у пожару остала без крова над главом.
Захваљујући брзој реакцији предсједника Владе Републике Српске Саве Минића, ова породица која се тренутно налази у привременом смјештају добиће нову монтажну кућу.
Директор Јовић је приликом данашње посјете најавио да ће и Републички секретаријат за расељена лица и миграције обезбиједити финансијску помоћ овој породици како би се могла што прије вратити нормалном животу. Он је истакао да је најважније да у овом пожару није било повријеђених.
Јовић је, такође, напоменуо да ово село административно припада граду Лукавцу у Федерацији те да Секретаријат с Владом Републике Српске у континуитету помаже српско повратничко становништво и финансира пројекте који су од важности за њихов одрживи повратак. Поред обнове и изградње, веома је важно рјешавање комуналне и јавне инфраструктуре, али и финансирање свих непредвиђених ситуација које угрожавају егзистенцију српског повратничког становништва, саопштено је из РСРЛМ.
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