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Влада Српске повећала средства за науку, истраживање и иновације за више од 2 милиона КМ

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 12:14

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Влада Републике Српске
Фото: ATV

Влада Републике Српске наставља са снажном подршком развоју науке, истраживања и иновација кроз значајно повећање средстава намијењених грантовима за научноистраживачке програме и пројекте, као и за развој нових технологија. За ове намјене обезбијеђено је више од два милиона конвертибилних марака додатних средстава.

Овом мјером Влада Републике Српске потврђује своју стратешку опредијељеност ка јачању истраживачких капацитета, подршци научницима, истраживачима и иноваторима, те стварању услова за бржи научни и технолошки развој Републике Српске.

Повећана улагања омогућиће реализацију већег броја научноистраживачких пројеката, набавку савремене истраживачке опреме, развој иновативних рјешења и интензивнију сарадњу између академске заједнице и привредног сектора. На тај начин стварају се предуслови за јачање конкурентности домаће привреде, отварање нових развојних могућности и убрзани технолошки напредак Републике Српске.

Република Српска овим потврђује своју опредијељеност да науку и технологију препозна као један од кључних покретача економског развоја и друштвеног напретка, те да институцијама, истраживачима и младим талентима обезбиједи боље услове за рад и професионални развој.

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Тагови :

Влада Републике Српске

наука

истраживање

Влада повећала средства

технологија

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