Утврђен Приједлог измјене Закона о експропријацији ради изградње ауто-пута и гасовода

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске утврдила је данас, по хитном поступку, Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода, дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача.
Влада је на данашњој сједници у Бањалуци утврдила и Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Бањалука-Приједор и Приједлог закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута "Коридор пет це" кроз Републику Српску, и изградње дионице ауто-пута "9. јануар" Бањалука-Добој.
С обзиром на то да су сви ови пројекти од стратешког значаја за Републику Српску, предложеним измјенама ових закона, бришу се одредбе које су донесене у околностима проглашеног ванредног стања и које више не одговарају промјенама у правном систему и стварним потребама.
Усвојена је и информација и пројекту унапређења система водоснабдијевања и канализације
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о пројекту "Водоводна и канализациона инфраструктура два", која обухвата инвестиције у 24 јединице локалне самоуправе у Српској.
То је усмјерено на унапређење система водоснабдијевања и канализације, смањење губитака у водоводним системима, повећање обухвата становништва јавним комуналним услугама и унапређење заштите животне средине, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
До сада су одобрени пројектни планови за 19 јединица локалне самоуправе, потписано је 17 уговора о извођењу радова, а уговорени радови достижу вриједност већу од 23,5 милиона евра, без ПДВ-а.
Издато је и пет сертификата о преузимању радова, што потврђује да су поједине инвестиције већ успјешно окончане.
Укупна вриједност Пројекта који се реализује у Републици Српској износи 60 милиона евра, од чега се 30 милиона евра финансира из кредита Европске инвестиционе банке, 17,3 милиона евра из гранта Инвестиционог оквира за западни Балкан, 1,2 милиона евра из гранта техничке помоћи Европске инвестиционе банке, док учешће јединица локалне самоуправе износи око 11,5 милиона евра.
По кредиту Европске инвестиционе банке до сада су повучене двије транше у укупном износу од 21,9 милиона евра, од чега је исплаћено 18,3 милиона евра, док су преостала средства расположива за наставак реализације одобрених инвестиција, саопштено је из Бироа за односе са јавношћу Владе Српске.
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