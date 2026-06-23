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Цијена сирове нафте најнижа у посљедња три мјесеца

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:07

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Цијена сирове нафте најнижа у посљедња три мјесеца
Фото: Tanjug/AP/Rich Pedroncelli

Цијене нафте оствариле су данас благи пад, па се сирова нафта продаје за 73 долара по барелу, а цијена Брент нафте за 77 долара.

Ово је најнижи ниво цијена у посљедња три мјесеца захваљујући знацима напретка у америчко-иранским мировним преговорима, који су ублажили забринутост у вези снабдијевања, преноси портал Трејдинг економикс.

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Њемачки DAX је пао за 1,03 одсто, московски MOEX за 0,32 одсто, француски CAC 40 за 0,55 одсто, а британски FTSE 100 за 0,66 одсто.

Вриједност евра у односу на долар данас износи 1,14 долара.

(Танјуг)

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Тагови :

Нафта

пад цијена нафте

Барел нафте

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