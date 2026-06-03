Рецепт дана: Испробајте кремасти колач с јабукама у три слоја

Аутор:АТВ
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Спој сочних јабука, лагане креме и меканог бисквита чини овај колач савршеним избором за сваку прилику. Кремаст и једноставан за припрему, нестаје са стола брже него што очекујете.
Састојци за тијесто:
- три јајета
- шест кашика шећера
- 130 грама брашна
- једна кашичица прашка за пециво
- прстохват соли
За кремасти слој с јабукама:
- три јабуке средње величине
- 750 милилитара + 100 милилитара сока од јабука
- три кашике шећера
- двије врећице пудинга с окусом ванилије
За крему:
- 400 грама слатког врхња
- 600 грама крем сира
- четири кашике шећера
Припрема:
Прво припремите бисквит. У посуди умутите јаја, шећер и сол. Када смјеса постане пјенаста додајте брашно и прашак за пециво па лагано сједините кашиком.
Сипајте смјесу у тепсију или калуп димензија 28 x 18 центиметара и пеците у загријаној рерни на 180 степени неких 25 минута. Када је бисквит печен, оставите га да се у потпуности охлади, прије него му додате кремасти слој.
Док се бисквит пече, огулите јабуке и нарежите на ситне коцкице. У већу шерпу сипајте 750 милилитара сока од јабуке па додајте шећер. Кухајте на лаганој ватри док не прокуха.
У мањој посуди помијешајте пудинг са 100 милилитара сока па све додајте у шерпу уз непрестано мијешање. Када се смјеса згусне, додајте коцкице јабуке. Промијешајте, кратко охладите па прелијте преко охлађеног бисквита.
Слатко врхње умутите у чврст шлаг, а у другој посуди помијешајте крем сир и шећер. Додајте сир и шећер у шлаг и помијешајте. Добијену смјесу премажите преко кремастог слоја од јабука. Колач је потребно добро охладити, преноси Кликс
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