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Рецепт дана: Испробајте кремасти колач с јабукама у три слоја

Аутор:

АТВ
03.06.2026 07:01

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колач десерт воћни колач
Фото: YouTube/printscreen

Спој сочних јабука, лагане креме и меканог бисквита чини овај колач савршеним избором за сваку прилику. Кремаст и једноставан за припрему, нестаје са стола брже него што очекујете.

Састојци за тијесто:

- три јајета

- шест кашика шећера

- 130 грама брашна

- једна кашичица прашка за пециво

- прстохват соли

За кремасти слој с јабукама:

- три јабуке средње величине

- 750 милилитара + 100 милилитара сока од јабука

- три кашике шећера

- двије врећице пудинга с окусом ванилије

За крему:

- 400 грама слатког врхња

- 600 грама крем ​​сира

- четири кашике шећера

Припрема:

Прво припремите бисквит. У посуди умутите јаја, шећер и сол. Када смјеса постане пјенаста додајте брашно и прашак за пециво па лагано сједините кашиком.

Сипајте смјесу у тепсију или калуп димензија 28 x 18 центиметара и пеците у загријаној рерни на 180 степени неких 25 минута. Када је бисквит печен, оставите га да се у потпуности охлади, прије него му додате кремасти слој.

Док се бисквит пече, огулите јабуке и нарежите на ситне коцкице. У већу шерпу сипајте 750 милилитара сока од јабуке па додајте шећер. Кухајте на лаганој ватри док не прокуха.

У мањој посуди помијешајте пудинг са 100 милилитара сока па све додајте у шерпу уз непрестано мијешање. Када се смјеса згусне, додајте коцкице јабуке. Промијешајте, кратко охладите па прелијте преко охлађеног бисквита.

Слатко врхње умутите у чврст шлаг, а у другој посуди помијешајте крем сир и шећер. Додајте сир и шећер у шлаг и помијешајте. Добијену смјесу премажите преко кремастог слоја од јабука. Колач је потребно добро охладити, преноси Кликс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

колач

Јабуке

десерт

Рецепт

кухиња

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