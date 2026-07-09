Ружичић и Пуховац договорили: Школа пливања поново у Језеру

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Начелница општине Језеро Снежана Ружичић одржала је данас радни састанак са министром трговине и туризма Републике Српске Недом Пуховцем, а теме разговора биле су досадашња сарадња, развој туристичких потенцијала општине Језеро, реализација заједничких пројеката, као и планови за наредни период.
Посебан акценат стављен је на унапређење туристичке понуде општине Језеро и пројекте који доприносе промоцији природних љепота, спорта и активног одмора, по чему је Језеро већ препознатљиво широм Републике Српске.
Током састанка договорен је наставак успјешног пројекта Школа пливања, који ће и ове године бити организован на језеру Ђол у Језеру.
„Прошлогодишња Школа пливања показала је колико су овакви пројекти значајни за дјецу, родитеље, али и промоцију наше општине. Велики број малишана имао је прилику да научи основе пливања, унаприједи своје вјештине и стекне нова знања о безбједности у води. Због тога ме радује што ћемо овај пројекат реализовати и ове године“, истакла је Ружичићева.
Подсјећамо, Школа пливања одржана је прошле године уз стручну подршку прослављеног ватерполисте и некадашњег репрезентативца Србије Николе Рађена, а окупила је велики број дјеце из Језера, Шипова, Мркоњић Града и околних општина.
Свијет
Иран напао америчке базе, сирене одјекнуле у више држава
Поред спортског и едукативног карактера, овај пројекат допринио је промоцији природних потенцијала општине Језеро и показао да мала локална заједница може успјешно организовати садржаје који окупљају дјецу, породице и посјетиоце из цијелог региона.
Ружичићева је захвалила министру Пуховцу на подршци пројектима који доприносе развоју туризма и унапређењу квалитета живота грађана Језера, нагласивши да ће општина и у наредном периоду наставити да ради на стварању нових садржаја за дјецу, младе и све посјетиоце који долазе у Језеро.
„Наш циљ је да Језеро настави да развија своје туристичке потенцијале, али и да кроз конкретне пројекте стварамо нове прилике за дјецу и младе. Вјерујем да ће и овогодишња Школа пливања бити успјешна и да ће малишанима донијети нова знања, пријатељства и лијепе успомене“, поручила је Ружичићева.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
20 ч1
Најновије
14
02
13
49
13
44
13
43
13
43
Тренутно на програму