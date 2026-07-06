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Забрањен увоз дјечијих играчака у БиХ из Кине

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 16:08

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кинеске играчке сквиши
Фото: YouTube/printscreen

Федерална санитарна инспекција на граничном прелазу на аеродрому Сарајево забранила је увоз 7.200 комада д‌јечијих играчака "Дамплинг сквиши" (Dumpling Squishy) поријеклом из Кине, јер не посједују потребну документацију, саопштено је из Федералне управе за инспекцијске послове.

Контролом је утврђено да пристигла пошиљка не садржи декларацију из које се може утврдити назив и пуна адреса произвођача, назив и сједиште увозника, те да није снабд‌јевена исправом произвођача да на основу лабораторијских испитивања одговара прописима о здравственој исправности.

Увоз контролисане пошиљке је забрањен, те је наређено њено враћање пошиљаоцу, односно уништавање на прописан начин у случају да враћање није могуће.

Ради појачаног надзора и спречавања покушаја увоза упућено је упозорење о неусклађености производа свим граничним прелазима унутар Сектора граничне инспекције ФБиХ, као и Инспекторату Републике Српске, наводи се у саопштењу, преноси Срна

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Тагови :

кинеске играчке

Дамплинг сквиши

забрањен увоз

Сарајево

Босна и Херцеговина

дјечије играчке

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