Поломљени крстови на православном гробљу у Зеници - Ко штити православне светиње?

Аутор:Весна Азић
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Поломљено је седам крстова. На пет су уништени краци, па су од крстова остали само камени стубови. Ово је само један у низу напада на српске светиње и повратнике порука је Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
Кажу - није питање само ко је то урадио, већ и зашто до данас нико није утврдио одговорност.
,,Имамо доказе да су срушени. Видљиво је из свих фотографија и изјава људи са терена да су крстови срушени. Тражимо од органа надлежних за унутрашње послове на том подручју Зеница, Травник да се утврди када је рушено, ко је рушио. Нарочито мотиве зашто се крст руши’’, рекао је Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
Није први пут да је ово мјесто на мети. На истом гробљу 1992. године запаљена је и до темеља уништена капела Светих Ћирила и Методија. Ни за то, тврде из Одбора нико није одговарао.
,,Јасно је свима, ево након толико година наше борбе да им је циљ да ми постанемо статистичка грешка , тј одемо у историју када је ФБиХ у питању. Али, ја се искрено надам да им тај наум неће поћи за руком. И смо истрајни да останемо на нашим огњиштима’’, рекао је Горан Броћета, српски делегат у Дому народа Парламента ФБиХ.
Врло брзо ће за њих проблем Срба у ФБиХ бити ријешен, каже Љубиша Ћосић. Све то говори о њиховом односу према српском народу и условима које су створили да се Срби врате на своја огњишта.
,,С’ друге стране, све оно што је била дужност Републике Српске да уради за Бошњаке и Хрвате у Српској је урадила. И они су ту, нико их не тјера, не малтретира. Имају сва могућа права. Ако се некада нешто деси некоме од њих они на сва звона дигну халабуку и буде им још боље него што јест, а у суштини исто им је као нама. Међутим, то опет говори какав смо ми народ, а какав су они народ’’, наводи Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева.
Сви покушаји разговора и политичких договора нису уродили плодом, каже Слободан Жупљанин. Рјешење види у примјени санкција у оквиру Кривичном законика Републике Српске.
,,Он ће нам одређено вријеме бити недоступан. У сваком случају то ће му стварати неугодност и нелагодност јер чим ступи на територију Републике Српске биће услови за његово хапшење и процесуирање’’, каже Слободан Жупљанин, стручњак за безбједност.
У оваквој државној заједници живот немогућ, каже Радан Oстојић. Зато је Срба је све мање у ФБиХ.
,,Они немају буквално никаква права. Сведени су на ниво статистичке грешке и грађане другог реда. У току Одбрамбено- отаџбинског рата дошло је вријеме да се трасира пут пуне независности и питање је дана и момента када ће она бити", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
На наше упите до монтаже овог прилога из Министарства унутрашњих послова Зе-до кантона нисмо добили одговоре. Ипак, без обзира на то, из Одбора за заштиту права Срба кажу да ће наставити да евидентирају сваки напад на српске светиње и повратнике и инсистирати да сваки од тих случајева добије судски епилог.
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