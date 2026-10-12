Дневни хороскоп за 12. октобар: Близанцима напорно, Дјевице на иглама

Аутор:АТВ редакција
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Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.
Велика подршка од оних са којима данас долазите у контакт, јер имате прави приступ и људи прихватају ваше идеје и вођство. Дан је савршен да упознате особу која ће вас освојити и шармирати на први поглед. До краја дана могуће је да већ уговорите сусрет и састанак са њом.
Осјећате да вам мало фали да направите важан договор и усмјерићете своје снаге на реализацију. Неки неочекиван трошак ће вам за кратко покварити расположење. Ипак, у другом дијелу дана, када вам предстоји сусрет са вољеном особом, поново се враћате у свој оптимистични фазон.
Данас вас чека гомила обавеза и питање је како ћете све ово изгурати. Немојте дозволити себи да се погубите у мору онога што морате завршити, и немојте сметнути са ума сусрет са вољеном особом, јер вам то заиста може јако замјерити.
Нисте добили очекивану подршку од стране колега или пословног сарадника, и јасно вам је да ћете већи дио терета обавеза морати да преузмете на себе. Све ово ће вас у великој мјери исцрпети и питање је да ли ћете бити у довољно добром расположењу да се видите са емотивним партнером.
Неке вијести су вас у приличној мјери обрадовале, а могу се везивати за пословни, али и за финансијски сегмент. Појединима ово чак могу бити новости везане за запослење или промјену уговора о раду. Јако велики подстицај у емотивном сегменту, осјећате привлачност ка особи коју сте тек упознали.
Чекате вијести о покретању новог посла или пројекта, и осјећате се као на иглама. Ако ово буде успјели да „одрадите“ можете се радовати и неком повећању прилива. Ситније размирице у односу са вољеном особом, поготово ако сте у браку.
Краткотрајно размимоилажење или неразумијевање са надређенима средином дана. Но, свјесни сте да су ваше намјере биле најбоље, па се и нећете претјерано оптерећивати. Драго вам је што неко реагује на вас и отворено вам то показује. Уживате у флертовању.
Нема потребе да се устручавате или да будете несигурни. Ваша иницијатива по неким питањима је данас више него добродошла и лако можете покренути ситуацију у жељеном правцу. Разговор са неким ко вам је емотивно јако битан. Осјећате да се овој особи све више приближавате.
Данас оне промјене које покушавате да покренете иду споро, а сигурно је да се нећете на прави начин споразумевати ни са онима са којима најближе сарађујете. Превише сте уморни и исцрпљени, па ће вам одговарати да проведете мирно поподне са партнером.
Тешко је споразумјети се са неким људима, али то не треба да вас обесхрабри. Ви наставите оним темпом и на начин који сте зацртали. Потребна вам је подршка од стране вољене особе и желите да вам се посвети. Можда нећете моћи да проведете заједно онолико времена колико вам је потребно.
Савршен дан да завршите све оно што сте планирали од обавеза. Све ће вам лако ићи од руке, а и околности су на вашој страни, па зграбите прилику да неке теже ствари приведете крају. Врло сте задовољни постигнутим. Складан однос са вољеном особом, а слободнима могућност новог познанства.
Мораћете неке ствари у ходу да промијените да бисте успјели да се уклопите са другима и завршите посао или обавезу коју сте испланирали. Очекујете подршку од неких људи, али данас нећете моћи да се ослоните на њих, већ само на себе. Осјећате се емотивно дистанцирано и повлачите се, преноси Она.рс.
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