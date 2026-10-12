Како је изведен први љекарски преглед у свемиру?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Совјетска летелица Васход-1 полетјела је у свемир са космодрома Бајконур 12. октобра 1964. године, а вратила се на планету дан касније. Овај лет био је историјски јер је први пут у орбиту отишла летјелица са више космонаута.
Београдски лист Борба на насловној страни писао је о овом историјском подухвату у тексту са насловом „Пилот, научник и љекар лете заједно око Земље: У СССР лансиран космички брод Васход са три члана посаде“ од 13. октобра 1964:
„Совјетска космонаутика слави још један велики успех: космосом путује, орбитом спутњика око Земље, васионски брод Васход са три члана посаде. Ево имена људи и њихових дужности на космичком броду:
ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЧ КОМАРОВ, командант брода, пилот-космонаут, инжењеријски пуковник;
КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ФЕОКТИСТОВ, члан екипе, научни сарадник – космонаут, кандидат техничких наука;
БОРИС БОРИСОВИЧ ЈЕГОРОВ, љекар-космонаут.
Саопштење о овом космичком подвигу објављено је данас преко свих радио-станица и Централне телевизије СССР-а у 11.45, а претходило му је упозорење које је неколико пута понављано сљедећим ријечима: ‚Пажња, пажња, говоре и показују све радио-станице Совјетског Савеза и Централна телевизија. Кроз неколико минута објавићемо важно саопштење.‘
И тачно у 11.45 објављено је:
‚Данас у 10.30 сати по московском времену у Совјетском Савезу, у орбиту спутњика око Земље, новом моћном ракетом-носачем, први пут у свету, лансиран је космички брод Васход са три члана посаде.‘
Занимљивости
"Заказали смак свијета", а датум је веома близу: Опет се прича о "крају"
Борба је цитирала др Илију Ђуричића, предсједника Српске академије наука и умјетности, који је нагласио да је „лансирањем првог васионског брода са три путника, двојицом инжењера и једним лекаром, Совјетски Савез отворио нову етапу космонаутике“.
„Најмлађи члан прве на свијету васионске посаде је лекар Борис Јегоров.
- Другови! Како се осјећате?
Ове ријечи упућене члановима прве на свијету космичке посаде нису допирале са Земље. Изговорио их је лекар Борис Јегоров у кабини васионског брода. Готово одмах по доласку Восхода у орбиту, он је први у историји космонаутике извршио љекарски преглед у самом космосу“, писала је Борба, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
3 д0
Наука и технологија
3 д0
Наука и технологија
4 д0
Наука и технологија
5 д0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
35
15
30
15
18
15
13
15
10
Тренутно на програму