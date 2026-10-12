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Како је изведен први љекарски преглед у свемиру?

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12.10.2026 15:18

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Свемир је бесконачно пространство које нас окружује. Свемиром зовемо простор-вријеме, који чине свјетле галаксије које садрже много звијезда и других небеских тијела расуте у тамном међугалактичком и међузвезданом, условно, „празном” простор-времену које зовемо вакуум
Фото: pexels/Arnie Chou

Совјетска летелица Васход-1 полетјела је у свемир са космодрома Бајконур 12. октобра 1964. године, а вратила се на планету дан касније. Овај лет био је историјски јер је први пут у орбиту отишла летјелица са више космонаута.

Београдски лист Борба на насловној страни писао је о овом историјском подухвату у тексту са насловом „Пилот, научник и љекар лете заједно око Земље: У СССР лансиран космички брод Васход са три члана посаде“ од 13. октобра 1964:

„Совјетска космонаутика слави још један велики успех: космосом путује, орбитом спутњика око Земље, васионски брод Васход са три члана посаде. Ево имена људи и њихових дужности на космичком броду:

ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЧ КОМАРОВ, командант брода, пилот-космонаут, инжењеријски пуковник;

КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ФЕОКТИСТОВ, члан екипе, научни сарадник – космонаут, кандидат техничких наука;

БОРИС БОРИСОВИЧ ЈЕГОРОВ, љекар-космонаут.

Саопштење о овом космичком подвигу објављено је данас преко свих радио-станица и Централне телевизије СССР-а у 11.45, а претходило му је упозорење које је неколико пута понављано сљедећим ријечима: ‚Пажња, пажња, говоре и показују све радио-станице Совјетског Савеза и Централна телевизија. Кроз неколико минута објавићемо важно саопштење.‘

И тачно у 11.45 објављено је:

‚Данас у 10.30 сати по московском времену у Совјетском Савезу, у орбиту спутњика око Земље, новом моћном ракетом-носачем, први пут у свету, лансиран је космички брод Васход са три члана посаде.‘

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Борба је цитирала др Илију Ђуричића, предсједника Српске академије наука и умјетности, који је нагласио да је „лансирањем првог васионског брода са три путника, двојицом инжењера и једним лекаром, Совјетски Савез отворио нову етапу космонаутике“.

„Најмлађи члан прве на свијету васионске посаде је лекар Борис Јегоров.

- Другови! Како се осјећате?

Ове ријечи упућене члановима прве на свијету космичке посаде нису допирале са Земље. Изговорио их је лекар Борис Јегоров у кабини васионског брода. Готово одмах по доласку Восхода у орбиту, он је први у историји космонаутике извршио љекарски преглед у самом космосу“, писала је Борба, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

наука

Свемир

љекари

Љекарски преглед

Свемирски брод

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