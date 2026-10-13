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Ковачевић: Поштивање Устава мора бити основа за сарадњу на нивоу БиХ

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13.10.2026 09:03

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Поштивање Устава БиХ мора бити основа за сарадњу на нивоу БиХ, односно за рад будуће власти и Савјета министара, изјавио је данас портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Ништа се јуче није посебно десило. Разговарали су изборни побједници СНСД и ХДЗ БиХ о имплементацији изборних резултата и даљој сарадњи. Ко други да разговара, неће ваљда губитници избора", рекао је Ковачевић за РТРС.

Он је истакао да је СНСД добио легитимитет српског народа да представља Републику Српску на нивоу БиХ, а ХДЗ БиХ подршку хрватског народа.

Напоменуо је да је промјена видљива у томе што је ХДЗ БиХ након осам година добио члана Предсједништва БиХ.

"Када буду потврђени резултати избора, чланови Предсједништва БиХ ће одржати конститутивну сједницу. Хрвати су имали проблем када је ријеч о дипломатији, а за представнике Српске ће бити занимљива мјеста у дипломатској мрежи. Ово ће бити један од важнијих задатака", додао је Ковачевић.

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Он каже да ће приоритет бити и одређена реструктурисања у Централној банци БиХ и у Оружаним снагама БиХ, те све остало што је у надлежности Предсједништва БиХ, као што је именовање предсједавајућег Савјета министара.

Ковачевић је навео да је СНСД-у важно да буде постигнут договор о ономе што је за ову политичку партију прихватљиво на нивоу БиХ.

Према његовим ријечима, лидер СНСД-а Милорад Додик је јасно рекао да на састанку са ХДЗ-ом БиХ није било ниједне ријечи против трећег конститутивног народа у БиХ и њихових представника.

"Позивамо их да радимо заједно. СНСД никада неће одустати од заштите српског народа и интереса Републике Српске", рекао је Ковачевић.

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Тагови :

Радован Ковачевић

Устав БиХ

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