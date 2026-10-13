Забрана хиџаба у школама изазвала буру у Азербејџану

Аутор:АТВ редакција
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Владајућа странка азербејџанског предсједника Илхама Алијева стала је у одбрану нових правила облачења у школама, због којих ученицама и наставницама које носе хиџаб није дозвољен улазак на наставу.
Странка Нови Азербејџан поручила је да су правила заснована на уставним начелима секуларности и једнаког третмана свих грађана, док је критике забране оцијенила као политичку манипулацију.
У саопштењу је наглашено да Азербејџан поштује вјерске слободе и да секуларни карактер образовања није усмјерен против ислама. Власт тако наставља да брани правила која су посљедњих дана изазвала протесте, током којих је у Бакуу ухапшено 37 људи.
„Правила која се примјењују у образовању заснована су на начелима једнакости, секуларности, владавине права и обезбјеђивања једнаких могућности за све грађане“, наводи се у саопштењу владајуће странке.
Истакнуто је да је Азербејџан, према Уставу, секуларна држава и да је неприхватљиво претварати његово државно уређење и образовну политику у предмет политичке манипулације.
„Азербејџански народ је током историје исказивао велико поштовање према својим националним, моралним и вјерским вриједностима. Слобода вјероисповијести загарантована је Уставом наше земље. Азербејџанска држава једнако поступа према припадницима свих религија и вјерску разноликост сматра богатством друштва“, поручила је странка.
Владајућа странка није одговорила на питање зашто се ученицама које носе хиџаб онемогућава похађање наставе ако држава гарантује слободу вјероисповијести. Такође, није најавила измјене прописа због којих су избили протести.
Азер Бадамов, посланик у азербејџанском парламенту, такође је данас бранио одлуку власти. Он је оцијенио да јединствене школске униформе служе заштити националних вриједности, јачању секуларности и успостављању једнаких правила у образовним установама.
„Азербејџан је секуларна држава и образовни систем мора да функционише у складу с тим начелом“, рекао је Бадамов.
Објаснио је да школе нису само мјеста стицања знања већ и установе у којима се обликују грађански ставови, национални идентитет и поглед на свијет дјеце.
Предсједник азербејџанског Савјета за медије Рашад Маџид раније је такође подржао прописе, тврдећи да се питање школских униформи неоправдано представља као ограничавање вјерских слобода.
„У Азербејџану нема забране хиџаба. Међутим, јединствена школска униформа важна је у секуларном образовном систему. Сви то морамо прихватити“, поручио је Маџид.
У расправу се укључила и азербејџанска државна телевизија АзТВ, која је у прилогу приказала ученице са хиџабом и без њега. Гледаоцима је постављено питање: „У којој бисте школи жељели да учите? Избор је ваш.“
Државна телевизија такође је подржала нова правила, поручивши да је Азербејџан муслиманска, али секуларна држава. У прилогу је наглашено да земља има сопствене вриједности и национални идентитет који држава намјерава да заштити од страних утицаја.
„Држава ће се супротставити сваком покушају наметања арапско-персијских вриједности нашем националном идентитету, као и покушајима мијењања начина размишљања и погледа на свијет наше дјеце, почевши од школског узраста“, поручено је на државној телевизији.
Подсјетимо, у Азербејџану су избили протести након што поједине школе ученицама и наставницама које носе хиџаб нису дозволиле улазак на наставу. Полиција је јуче саопштила да је у Бакуу ухапшено 37 људи због инцидената повезаних са протестима.
Влада је 21. септембра измијенила правила облачења ученика, а 6. октобра донијела је и нова правила за наставнике. Хиџаб се у прописима изричито не спомиње, али је забрањена одјећа која нарушава јединственост школске униформе или није у складу са начелом секуларности, преноси Индекс
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