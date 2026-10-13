Logo

Забрана хиџаба у школама изазвала буру у Азербејџану

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.10.2026 17:00

Коментари:

0
Забрана хиџаба у школама изазвала буру у Азербејџану
Фото: Pexels/ Pavel Danilyuk

Владајућа странка азербејџанског предсједника Илхама Алијева стала је у одбрану нових правила облачења у школама, због којих ученицама и наставницама које носе хиџаб није дозвољен улазак на наставу.

Странка Нови Азербејџан поручила је да су правила заснована на уставним начелима секуларности и једнаког третмана свих грађана, док је критике забране оцијенила као политичку манипулацију.

У саопштењу је наглашено да Азербејџан поштује вјерске слободе и да секуларни карактер образовања није усмјерен против ислама. Власт тако наставља да брани правила која су посљедњих дана изазвала протесте, током којих је у Бакуу ухапшено 37 људи.

Власт се позива на Устав и једнакост

„Правила која се примјењују у образовању заснована су на начелима једнакости, секуларности, владавине права и обезбјеђивања једнаких могућности за све грађане“, наводи се у саопштењу владајуће странке.

Истакнуто је да је Азербејџан, према Уставу, секуларна држава и да је неприхватљиво претварати његово државно уређење и образовну политику у предмет политичке манипулације.

„Азербејџански народ је током историје исказивао велико поштовање према својим националним, моралним и вјерским вриједностима. Слобода вјероисповијести загарантована је Уставом наше земље. Азербејџанска држава једнако поступа према припадницима свих религија и вјерску разноликост сматра богатством друштва“, поручила је странка.

Владајућа странка није одговорила на питање зашто се ученицама које носе хиџаб онемогућава похађање наставе ако држава гарантује слободу вјероисповијести. Такође, није најавила измјене прописа због којих су избили протести.

Посланик брани јединствене школске униформе

Азер Бадамов, посланик у азербејџанском парламенту, такође је данас бранио одлуку власти. Он је оцијенио да јединствене школске униформе служе заштити националних вриједности, јачању секуларности и успостављању једнаких правила у образовним установама.

„Азербејџан је секуларна држава и образовни систем мора да функционише у складу с тим начелом“, рекао је Бадамов.

Објаснио је да школе нису само мјеста стицања знања већ и установе у којима се обликују грађански ставови, национални идентитет и поглед на свијет дјеце.

Предсједник азербејџанског Савјета за медије Рашад Маџид раније је такође подржао прописе, тврдећи да се питање школских униформи неоправдано представља као ограничавање вјерских слобода.

„У Азербејџану нема забране хиџаба. Међутим, јединствена школска униформа важна је у секуларном образовном систему. Сви то морамо прихватити“, поручио је Маџид.

Државна телевизија подржала нова правила

У расправу се укључила и азербејџанска државна телевизија АзТВ, која је у прилогу приказала ученице са хиџабом и без њега. Гледаоцима је постављено питање: „У којој бисте школи жељели да учите? Избор је ваш.“

Државна телевизија такође је подржала нова правила, поручивши да је Азербејџан муслиманска, али секуларна држава. У прилогу је наглашено да земља има сопствене вриједности и национални идентитет који држава намјерава да заштити од страних утицаја.

„Држава ће се супротставити сваком покушају наметања арапско-персијских вриједности нашем националном идентитету, као и покушајима мијењања начина размишљања и погледа на свијет наше дјеце, почевши од школског узраста“, поручено је на државној телевизији.

Протести због забране хиџаба

Подсјетимо, у Азербејџану су избили протести након што поједине школе ученицама и наставницама које носе хиџаб нису дозволиле улазак на наставу. Полиција је јуче саопштила да је у Бакуу ухапшено 37 људи због инцидената повезаних са протестима.

Влада је 21. септембра измијенила правила облачења ученика, а 6. октобра донијела је и нова правила за наставнике. Хиџаб се у прописима изричито не спомиње, али је забрањена одјећа која нарушава јединственост школске униформе или није у складу са начелом секуларности, преноси Индекс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Азербејџан

нереди због хиџаба

забрана

Школа

Коментари (0)

Више из рубрике

Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Свијет

Бијела кућа затражила оставку америчког амбасадора у Атини

1 ч

0
Студенти марширају на протесту због недовољног финансирања школа у Рену, у Француској, у уторак, 13. октобра 2026. године.

Свијет

Повријеђено близу 150 просвјетних радника током демонстрација у Француској

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.

Свијет

Трамп о Ирану: Они сада немају власти, а ми не знамо с ким да разговарамо

2 ч

0
Људи гледају украјинског предсједника Володимира Зеленског на великом екрану док говори на Варшавском безбједносном форуму у Варшави, Пољска, у понедјељак, 12. октобра 2026. године.

Свијет

"Зеленски је отишао предалеко"

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

10

Сједница Предсједништва СДС-а у Бањалуци

18

03

Ковачевић: Игор Додик један од архитеката побједе СНСД-а

17

58

Случај гажења људи на тркама: Вујовића терете за тешко убиство у покушају

17

56

Колико новца вам је потребно за пун резервоар у Бањалуци?

17

38

Трагедија у Србији: Дјевојчица преминула када је на њу пао комад намјештаја

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима