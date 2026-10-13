Аутор:АТВ редакција
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Амерички милијардер Илон Маск подржао је предсједника САД Доналда Трампа у његовим критикама украјинског предсједника Володимира Зеленског.
Маск је испод објаве налога Бијеле куће "Брзи одговор 47" на друштвеној мрежи икс који је објавио видео Трампове изјаве, навео да је Зеленски "отишао предалеко".
"Зеленски је отишао предалеко", написао је милијардер.
Такође, рекао је да је вријеме да Украјина изабере новог предсједника.
"Слажем се, време је да Украјина добије новог лидера", написао је милијардер на друштвеним мрежама, коментаришући сличне Трампове изјаве о Зеленском.
Подсјећања ради, дан раније, Трамп је оштро критиковао Зеленског због удара на рафинерије нафте у Русији и позвао на његову оставку.
"Зеленски је могао да оконча овај рат много, много пута. Али он то не чини. Украјини је потребан нови лидер који може да постигне договор. Из неког разлога, Зеленски никада не склапа договоре", рекао је амерички предсједник.
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