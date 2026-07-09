Виц дана: Папагај шеф

Аутор:АТВ редакција
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Ушао човјек у Пет Шоп да купи папагаја.
Види он једног великог папагаја и пита:
"Колико кошта овај?"
"100 марака одговори продавац".
"А зашто је толико скуп?"
"Па он ти зна цијели КАПИТАЛ напамет."
Види он мањег и пита колико кошта?
"500 марака одговори продавац."
"А шта овај зна?"
"Он ти зна СВЈЕТСКА ПРАВА напамет."
Види он још мањег и пита, а овај колико је?
"1000 марака"
"Па добро, шта овај мора да зна?"
"Везе немам", одговори продавац и дода: "Него га ова двојица га зову Шефе".
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