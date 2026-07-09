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Виц дана: Папагај шеф

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 07:14

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Виц дана: Папагај шеф

Ушао човјек у Пет Шоп да купи папагаја.

Види он једног великог папагаја и пита:

"Колико кошта овај?"

"100 марака одговори продавац".

"А зашто је толико скуп?"

"Па он ти зна цијели КАПИТАЛ напамет."

Види он мањег и пита колико кошта?

"500 марака одговори продавац."

"А шта овај зна?"

"Он ти зна СВЈЕТСКА ПРАВА напамет."

Види он још мањег и пита, а овај колико је?

"1000 марака"

"Па добро, шта овај мора да зна?"

"Везе немам", одговори продавац и дода: "Него га ова двојица га зову Шефе".

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Тагови :

Виц дана

Вицеви

папагаји

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