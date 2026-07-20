Симптоми који указују да имате тромб: Ако их осјетите одмах се јавите љекару

Аутор:АТВ редакција
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Тромб који настаје у крвном суду, када се створи угрушак, може успорити или чак потпуно зауставити нормалан проток крви.
Његова опасност зависи од мјеста на којем се налази, јер у неким случајевима може довести до озбиљних здравствених компликација. Због тога је важно на вријеме уочити могуће симптоме и обратити се љекару.
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Један од најчешћих показатеља дубоке венске тромбозе је нагло настао оток који се обично појављује само на једној нози. Отечени дио може бити затегнут, болан и осјетљив на додир.
Бол се често јавља у облику грча, затезања или снажног притиска, најчешће у предјелу листа или бутине. Може бити интензивнији током ходања, дужег стајања или оптерећења ноге.
Кожа на подручју гдје се налази угрушак може постати црвенија него иначе и топлија на додир. Ови знаци се често појављују заједно са отоком и болом.
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Ако се дио тромба одвоји и крвотоком доспије до плућа, може доћи до плућне емболије. Симптоми могу укључивати нагло отежано дисање, убрзано дисање, бол у грудима и осјећај недостатка ваздуха. Ово стање захтијева хитну медицинску реакцију.
Иако се не јавља често, кашаљ праћен искашљавањем крви може указивати на озбиљан здравствени проблем и представља разлог за што скорији преглед код љекара.
Нагло лупање срца, осјећај слабости, несвјестица или изражена вртоглавица могу се појавити код озбиљнијих компликација и не би их требало игнорисати.
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Повећан ризик имају особе које дуго сједе или мирују, проводе више сати на путовању без довољно кретања, опорављају се након операције, пуше, имају прекомјерну тјелесну тежину или одређена хронична објољења.
Ризик може бити већи и током трудноће, као и усљед коришћења појединих лијекова.
Нагло настали оток једне ноге праћен болом, изненадно отежано дисање, јак бол у грудима или губитак свијести могу указивати на хитно здравствено стање.
У таквим ситуацијама не треба чекати да симптоми сами нестану, већ је потребно одмах контактирати здравствену установу или позвати хитну помоћ.
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Важно је знати да наведени симптоми могу бити повезани и са другим здравственим стањима. Само љекар, након прегледа и одговарајуће дијагностике, може утврдити да ли је присутан тромб и препоручити адекватно лијечење.
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