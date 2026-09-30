Познати глумац (46) погинуо у паду авиона

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У тешкој авионској несрећи у калифорнији страдао је израелски глумац, пилот и инструктор летења Гај Капулник.
Глумац (46) који је управљао једномоторним авионом погинуо је када се авион срушио у поље недалеко од аеродрома.
Живот је изгубила и његова сапутница Тејлор Ласка (339 која је била у авиону са њим.
До несреће је дошло у близини аеродрома Хесерија у округу Сан Бернардино, када је авион у власништву школе летења “Мидфиелд Авиатион” из непознатих разлога изгубио висину и пао. Хитне службе добиле су позив у четвртак ујутру око 9.53 часова по локалном времену, након што су очевици пријавили да су видели летелицу како пада са неба.
Њих двоје проглашени су мртвима, након што су спасиоци затекли потпуно уништен авион са носом забијеним у земљу.
Савезна управа за авијацију (ФАА) и Национални одбор за безбедност саобраћаја (НТСБ) покренули су истрагу како би утврдили тачне околности ове трагедије.
Пре него што се преселио у Сједињене Америчке Државе и посветио глуми и авијацији, Капулник је имао више него импресивну биографију. Био је официр у елитној спасиолачкој јединици 669 Израелских одбрамбених снага, а дипломирао је информационе системе на универзитету Technion.
Љубав према уметности одвела га је у глумачки студио “Nissan Натив” у Јерусалиму, након чега је остварио запажене улоге у филмовима као што су “Роом 514”, “Салса Тел Авив”, “Watch Овер Ме”, “Хацкед” и ратној драми “Либан” редитеља Самуела Маоза, која је освојила престижног Златног лава на Филмском фестивалу у Венецији.
Од малих ногу гајио је љубав ка летењу, а лиценцу је добио 2015. када је постао и инструктор за летење,
Поводом ове трагедије дирљивом поруком огласила се његова породица:
– Гај је био човек од акције, радозналости и авантуре. Глумац, стваралац, наутичар и човек од мора. Током читавог живота кретао се између сцене и камере, мора и неба, и увек је изнова бирао нове путеве и радио оно што воли – стоји у њиховом саопштењу.
Гај Капулник је иза себе оставио супругу и троје деце, преноси Телеграф.
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