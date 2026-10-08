Аларм за природу: Дивље животиње нестају алармантном брзином

Аутор:АТВ редакција
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Популација готово 6.000 врста дивљих животиња смањила се у просјеку за 73 одсто од 1970. до 2022. године, наводи се у најновијем извјештају Свјетског фонда за природу.
Индекс живота на планети, који састављају Зоолошко друштво Лондона и Свјетски фонд за природу, приказује укупно 35.803 популација из 5.790 различитих врста сисара, птица, гмизаваца, водоземаца и риба током периода од 52 године.
У извјештају се процјењује да је укупна популација опадала у просјеку за око 2,5 одсто годишње током тог периода.
"Глобалне популације настављају да опадају, а још нема доказа о глобалном опоравку", изјавио је Ендру Тери, главни службеник за заштиту природе у Зоолошком друштву Лондона.
Свјетски фонд за природу наводи да опоравак дивљих животиња може да се догоди "изузетно брзо" ако се одмах предузму мјере, али је упозорио да би било погрешно мислити да ће само конзервација омогућити глобални опоравак природе.
Потребне су велике промјене у енергетском, прехрамбеном и финансијском систему, саопштила је организација за заштиту природе.
Свјетски фонд за природу је напоменуо да у енергетици постоје позитивни кораци.
Губитак и деградација станишта су најчешћа регистрована пријетња, али популације дивљих животиња угрожене су и прекомјерном експлоатацијом, климатским промјенама, загађењем, инвазивним врстама и болестима, наводи се у извјештају, преноси Срна
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