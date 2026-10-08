Logo

Аларм за природу: Дивље животиње нестају алармантном брзином

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 08:42

Коментари:

0
јелен срндаћ кошута лане дивља животиња
Фото: Pexels/ Claudia CDK

Популација готово 6.000 врста дивљих животиња смањила се у просјеку за 73 одсто од 1970. до 2022. године, наводи се у најновијем извјештају Свјетског фонда за природу.

Индекс живота на планети, који састављају Зоолошко друштво Лондона и Свјетски фонд за природу, приказује укупно 35.803 популација из 5.790 различитих врста сисара, птица, гмизаваца, водоземаца и риба током периода од 52 године.

У извјештају се процјењује да је укупна популација опадала у просјеку за око 2,5 одсто годишње током тог периода.

"Глобалне популације настављају да опадају, а још нема доказа о глобалном опоравку", изјавио је Ендру Тери, главни службеник за заштиту природе у Зоолошком друштву Лондона.

Свјетски фонд за природу наводи да опоравак дивљих животиња може да се догоди "изузетно брзо" ако се одмах предузму мјере, али је упозорио да би било погрешно мислити да ће само конзервација омогућити глобални опоравак природе.

Потребне су велике промјене у енергетском, прехрамбеном и финансијском систему, саопштила је организација за заштиту природе.

Свјетски фонд за природу је напоменуо да у енергетици постоје позитивни кораци.

Губитак и деградација станишта су најчешћа регистрована пријетња, али популације дивљих животиња угрожене су и прекомјерном експлоатацијом, климатским промјенама, загађењем, инвазивним врстама и болестима, наводи се у извјештају, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Шума

Дивље животиње

статистика

популација

природа и животиње

Коментари (0)

Више из рубрике

У Основној школи "Србија" у Црквини код Шамца, коју похађа 144 ученика, завршена је уградња топлотне пумпе захваљујући средствима Владе Републике Српске.

Друштво

Захваљујући средствима Владе, школи у Српској поуздан систем гријања

3 ч

0
Крупни план хируршких инструмената припремљених за операцију у болничкој операционој сали.

Друштво

УСК нема неурохирурга, једини који је радио имао инфаркт током операције

3 ч

0
Данас и до 30 степени, али у ове крајеве стиже киша

Друштво

Данас и до 30 степени, али у ове крајеве стиже киша

3 ч

0
беба новорођенче мало дијете

Друштво

Рубрика за најљепше вијести: Српска богатија за 25 беба!

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

33

Расписан конкурс за субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

11

29

Влада Српске продужила мјеру: Попуст од 10 фенинга на гориво до 15. новембра

11

27

Влада Српске: Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

11

23

Сједницу градског вијећа почео сатанистичком молитвом, настао хаос: Призивао "мрачног оца"

11

21

Здравко (67) случајно убио пријатеља, па мирно отишао кући

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима