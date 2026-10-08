Данас и до 30 степени, али у ове крајеве стиже киша

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити умјерено облачно, понегдје са кишом и температуром ваздуха до 30 степени Целзијусових.
На југу и западу ће бити облачно уз повремену кишу, на југу ће понегдје бити и јачих пљускова, док ће на сјеверу и истоку бити углавном суво и топло уз сунчане периоде и промјенљиву облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Увече и наредне ноћи падавине ће јачати на западу и до наредног јутра ће се ширити ка истоку.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, јужни и југозападни, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Највиша температура ваздуха биће од 18 до 30 степени Целзијусових, саопштено је из РХМЗ-а.
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