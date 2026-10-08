Захваљујући средствима Владе, школи у Српској поуздан систем гријања

Аутор:АТВ редакција
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У Основној школи "Србија" у Црквини код Шамца, коју похађа 144 ученика, завршена је уградња топлотне пумпе захваљујући средствима Владе Републике Српске.
Директор школе Раденка Миросављевић рекла је Срни да је уградњом топлотне пумпе направљен значајан корак ка обезбјеђивању потпуно функционалног и поузданог система гријања у школским просторијама.
"Реализација ове активности омогућена је захваљујући додатно одобреним средствима Владе Републике Српске у износу од 7.000 КМ, која су усмјерена на санацију и унапређење система гријања у нашој школи", каже Миросављевићева.
Она је додала да ће у наредном периоду бити завршени и преостали ситни радови, који се односе на чишћење калорифера, након чега се очекује да систем гријања буде у потпуности оспособљен и функционалан.
Миросављевићева је захвалила Влади Српске на одобреној подршци захваљујући којој предстојећу сезону у школи дочекују са унапријеђеним системом гријања и условима за угоднији и сигурнији боравак.
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