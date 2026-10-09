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Двије године крили да је Ненад Јовановић умро: Данас се појавила вијест о смрти пјевача

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09.10.2026 18:31

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Запаљене свијеће горе
Фото: АТВ

Пјевач Ненад Јовановић, познатији као Ненад Меј Деј (Маy Даy), који је још 1978. године проглашен за први глас бивше Југославије, преминуо је прије двије године.

Ова вијест тек данас доспјела је у јавност и шокирала бројне поштоваоце његове музике, с обзиром на то да готово нико није знао да нас је музичар напустио.

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Од легендарног музичара опростио се чувени ди-џеј Муња, Груов ди-џеј, који је на друштвеним мрежама подсјетио на све маестралне музичке успјехе које је Ненад остварио током каријере.

"Драги мој Шоне, нека ти је лака земља… Р. И. П. Ненад Јовановић из групе Маy Даy нас је напустио још прије двије године. То је онај момак што је отпјевао рефрен Груове пјесме ‘Срце’ и још многе друге… Ја сам, нажалост, тек данас сазнао. Са тугом у срцу помолићу се за тебе", написао је ди-џеј Муња.

Аутор незаборавних хитова деведесетих

Ненад Јовановић био је члан и вокал групе "Меј Деј", у чијем су саставу били и Александар Костур, Саша Новаковић, Тамара Милановић и Жарко Радосављевић.

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Огромну популарност и препознатљивост стекли су 1994. године, након што су објавили хит „Ноћ са тобом“, пјесму која је преко ноћи заузела све музичке листе и постала један од симбола деведесетих година.

Поред радијских хитова групе „Маy Даy“, Ненадов глас остао је урезан у сјећање публике и кроз сарадњу са репером Груом, чијој је пјесми „Срце“ дао препознатљив печат, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ненад Јовановић

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