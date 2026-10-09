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Хрватска: Љекари тврде да родитељи немају разлога за бригу због БСГ вакцине

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09.10.2026 10:53

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.
Фото: pexels/Thirdman

Након што је у Хрватској привремено обустављена примена BSG, бугарски произвођач тврди да је у два случаја дјеци дата чак 10 пута већа доза од прописане, а из Хрватског завода за јавно здравство поручују да у примљеним пријавама нуспојава није наведена грешка у примјени вакцине.

Од очекивана највише три случаја остеомијелитиса на милион доза BSG вакцине, у Хрватској су пријављена четири случаја сумње на 60.000 примијених доза.

"Ми у овом тренутку конкретно код ове вакцине не знамо ради ли се о нуспојави, ради ли се о уобичајеном броју појавности или се ради о нечему трећем. Тек када сазнате о чему се ради можете поступати", изјавила је министарка здравља Ирена Хрстић.

Бугарски произвођач бе-се-же вакцине за туберкулозу наводи да је у два од четири случаја, деци у Хрватској дара десет пута већа доза од прописане, док у Хрватском заводу за јавно здравље сматрају да је реч највероватније о погрешно унијетим подацима.

Директор ХЗЈЗ Крунослав Цапак је рекао да ће контактирати људе који су вакцинисали дјецу и видјети да ли је евентуално дошло до грешке.

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"Наша је претпоставка да је при упису у електронски образац дошло до грешке и да је умјесто 0,05 написано 0,5, али то морамо потврдити", казао је Цапак.

У Хрватској се пре разматрало укидање обавезног вакцинисања против туберкулозе, но посљедњих година инциденција болести благо је порасла, што се повезује са доласком страних радника па се од укидања засад одустало.

"Ако се све покаже у испитивањима квалитета у реду, нема разлога да се произвођач мења, а паралелно ћемо размислити о томе треба ли укинути универзално вакцинисање против туберкулозе", навео је Цапак, преноси ХРТ.

Лекари тврде да разлога за панику међу родитељима нема.

"Треба само слушати свога педијатра и ако родитељи примјете било коју нуспојаву, јавити се педијатру, али разлога за бригу нема", тврди Дубравко Матић, др мед., специјалиста педијатар.

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Док се чекају резултати испитивања, примјена те вакцине је привремено обустављена.

Вакцина истог произвођача обустављена је да се примењује и у Босни и Херцеговини, преноси Танјуг.

Из Србије и Црне Горе саопштено је да се примјењују вакцине других произвођача и да су оне безбједне.

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вакцинација

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туберкулоза

БСГ вакцина

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