Додик: Европска елита се налази у великој кризи

Аутор:АТВ редакција
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Избор Европе да антагонизује Русију био је погрешан, њихове елите су насјеле на политику бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена, али сада видимо да је енергетска криза коријен свих осталих криза.
Европа не може да преживи без руских ресурса, стога очекујем да ће Европска унија морати да преиспита своје политике и приступе, изјавио је предсједник Милорад Додик у интервјуу за руску агенцију РИА Новости, који је пренијело преко 30 руских медија.
- Европска елита се тренутно налази у великој кризи. Вјерујемо да ће, када мир дође у Украјину, разлози за њихово јединство нестати. Било је јасно да ни Европска унија ни НАТО нису функционисали онако како су годинама приказивали. Вјерујем да ће се појавити нова елита, и да ће унутар ЕУ и широм Европе превладати покрети за суверенитет, фокусирајући се на сопствене државе и заштиту својих народа, а не на идеологије попут неолиберализма, које нису донијеле ништа добро њиховим народима - навео је Додик.
- Као што видите, Њемачка, са својом глобалистичким политикама, данас се суочава са све већим економским проблемима. Више није оно што је некада била – веома велика и јака економија, иако је и даље значајна. Али чињеница је да су се перформансе Русије побољшале, док њемачке опадају, и Русија је сада четврта највећа економија на свијету. У међувремену, Њемачка, која је била пета прије само двије године, сада је пала на 11. мјесто. А ако је Њемачка запала у економску кризу, онда је то учинила и цијела Европска унија - истакао је Додик.
Додик наглашава да тренутне политике не успијевају да добију подршку јавности у Европи.
- Француски предсједник Емануел Макрон има веома скромну подршку, као и њемачки канцелар Фридрих Мерц, док су други политичари практично невидљиви. Они воде политике које губе на значају, јер је јасно да је политика садашње европске елите погрешна у свом учешћу у украјинском сукобу и свом ставу на једној страни – Кијеву - поручио је Додик.
Ипак, он закључује да ће, иако је јасно да у Европи уопште нема јединства, притисак са њихове стране на Републику Српску остати јак.
- Што се нас овде тиче, ми смо одбацили грубе притиске у најтежим тренуцима и наставићемо то да чинимо. Верујемо да је Запад дефинитивно уништио Дејтонски споразум, да тренутно не постоји Дејтонски споразум, већ дејтонска неслагања. Ми смо браниоци овог споразума, а ипак смо оптужени да га кршимо. А они који су га потпуно погазили, представљају се као браниоци онога што су сами уништили - нагласио је Додик.
Додик каже да политика Републике Српске остаје непромијењена, као и Република Српска и њен уставни положај.
- Не прихватамо Босну и Херцеговину која је преузела овлашћења која јој не припадају по уставу и Дејтонском споразуму. БиХ може напредовати само када и ако се врати уставном поретку. Тренутно имамо мртав устав и неуставну БиХ, коју су створили западњаци, а која не може да функционише - навео је Додик, наглашавајући да је за Републику Српску европски пут одавно упитан:
- Придржавамо се политике одбацивања чланства у НАТО-у; одбацујемо га. Наставићемо ову политику, остаћемо посвећен и важан партнер Руске Федерације, желимо да се тренутни сукоб заврши побједом Русије. У вријеме када је цијела Европа покушавала да своју политику заснива на русофобији, ми смо остали искрени и важни пријатељ Русије у овом дијелу свијета. Желимо да високи представници нестану јер већ 30 година стварају проблеме. Драго ми је што се Русија досљедно и чврсто залаже за крај потребе за функцијом високог представника и за самим високим представником - нагласио је Додик.
Додик је истакао да се представници САД, под садашњом администрацијом, на кључним форумима изјашњавају о потреби да локални политичари сами доносе одлуке и о укидању Канцеларије високог представника.
- Ово може бити охрабрујуће, с обзиром на то да се став САД донекле разликује од руског по питању временског оквира: они желе да затворе канцеларију за једну до три године, док Русија и ја желимо да се то деси одмах - додао је Додик.
Он је за руски медиј изразио увјерење да се ни након избора у Републици Српској предстојеће јесени политика неће промијенити, ни на домаћем ни на међународном плану.
- Ништа се неће промијенити. Саво Минић и Жељка Цвијановић су моји најближи савезници, сви моји другови ће наставити ову политику и у будућности. Очекујемо да ће постићи велику побједу. Остаћу предсједник странке, пошто већина лидера на свим важним позицијама у нашој странци каже да је моја улога да будем предсједник свих предсједник. Овдје у Републици Српској и оних који представљају Србе на нивоу Босне и Херцеговине. Дакле, остаћу веома укључен у развој свих аспеката политике и њену имплементацију. За нешто више од годину дана, када су, без уставног или законског оправдања, неки политичари и странци у Сарајеву одлучили да ме ароганцијом и силом смјене са мјеста предсједника Републике, показао сам да можемо да радимо и у таквим околностима и морам рећи да све иде беспријекорно - закључио је Додик.
Наше искуство са предсједником Србије Александром Вучићем и његовим тимом је било веома позитивно. Добили смо економску подршку и политичко разумијевање у одбрани статуса Републике Српске, истакао је Додик.
- У том смислу, очекујемо да ће наредни избори у Србији потврдити лидерство предсједника Вучића и да ће Србија залијечити друштвени раскол који је очигледан у протестима оних који су лако прихватили да буду слуге странаца, прије свега Запада, и који неће постићи никакав значајан политички успјех - рекао је Додик.
(РТРС)
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