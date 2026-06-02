Logo
Large banner

Елек: Гондола Пољице на Јахорини од данас носи име Бобана Кустурића

Аутор:

АТВ
02.06.2026 12:33

Коментари:

2
Гондола Пољице на Јахорини од данас носи име Бобана Кустурића, изјавио је Срни предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра "Јахорина" Недељко Елек.
Фото: Srna

Гондола Пољице на Јахорини од данас носи име Бобана Кустурића, изјавио је Срни предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра "Јахорина" Недељко Елек.

"Бобан Кустурић је човјек који је годинама био уз Јахорину, који је својим радом, преданошћу и несебичним залагањем оставио неизбрисив траг на нашој планини. Током посљедњих осам година био је дио бројних прича које су Јахорину чиниле сигурнијом, снажнијом и успјешнијом. Његов допринос остаје трајно уткан у њен развој и њену будућност", истакао је Елек.

Он је рекао да је Бобан прерано напустио овај свијет, али успомена на њега наставља да живи, међу људима, на небу које је толико волио и на Јахорини којој је много дао.

"Нека свака вожња овом гондолом буде подсјетник на човјека великог срца и великих д‌јела. Ведро ти небо, Бобане", поручио је Елек.

Начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић /52/ преминуо је 5. маја у Бањалуци.

Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године. Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.

Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.

Одликован је орденом Милоша Обилића који му је додијелио предсједник Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Недељко Елек

Бобан Кустурић

Гондола Пољице

Република Српска

Јахорина

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Република Српска

Влада Српске улаже 4,3 милиона КМ за проширење продуженог боравка у пет школа у Бањалуци

53 мин

0
Пензионери бање рехабилитација

Република Српска

Програм Владе Српске: Прва група пензионера отишла на бесплатну бањску рехабилитацију

2 ч

0
Школа Дервента

Република Српска

Модерна опрема за извођење наставе из информатике стигла у Дервенту и Козарску Дубицу

3 ч

0
Драган Дакић, професор међународног права.

Република Српска

Дакић за АТВ: Немогуће да видите корист у страном диктатору

4 ч

0

  • Најновије

12

54

Додик: За нови вртић у Угљевику одобрена средства у износу од 4,5 милиона КМ

12

51

Донација предсједника Републике Српске знатно ће унаприједити услове рада

12

40

Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"

12

39

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

12

37

Двије деценије манифестације "Прољеће у Музеју"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner