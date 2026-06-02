Елек: Гондола Пољице на Јахорини од данас носи име Бобана Кустурића

Гондола Пољице на Јахорини од данас носи име Бобана Кустурића, изјавио је Срни предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра "Јахорина" Недељко Елек.
"Бобан Кустурић је човјек који је годинама био уз Јахорину, који је својим радом, преданошћу и несебичним залагањем оставио неизбрисив траг на нашој планини. Током посљедњих осам година био је дио бројних прича које су Јахорину чиниле сигурнијом, снажнијом и успјешнијом. Његов допринос остаје трајно уткан у њен развој и њену будућност", истакао је Елек.
Он је рекао да је Бобан прерано напустио овај свијет, али успомена на њега наставља да живи, међу људима, на небу које је толико волио и на Јахорини којој је много дао.
"Нека свака вожња овом гондолом буде подсјетник на човјека великог срца и великих дјела. Ведро ти небо, Бобане", поручио је Елек.
Начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић /52/ преминуо је 5. маја у Бањалуци.
Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године. Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.
Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.
Одликован је орденом Милоша Обилића који му је додијелио предсједник Републике Српске.
