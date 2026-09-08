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Истекло тродневно примирје: Руси жестоко ударили по Кијеву

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08.09.2026 07:14

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Истекло тродневно примирје: Руси жестоко ударили по Кијеву
Фото: Tanjug / AP / Francisco Seco

Русија је у уторак ујутро засипала главни град Украјине Кијев балистичким пројектилима, само дан након што су амерички изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер посјетили регион, у покушају да покрену мировне преговоре који су запели, пише Си-Ен-Ен.

Експлозије су одјекивале градом рано у уторак по локалном времену, што је сигнализирало да је договорена тродневна обустава напада, током које су амерички изасланици посјетили пријестонице обје земље, завршена.

Украјински званичници саопштили су да је у комбинованом нападу кориштено балистичко и крстареће оружје, као и дронови.

У нападу је рањено шест особа, а оштећене су и стамбене зграде, саопштили су званичници Кијева.

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Тагови :

Украјина

Кијев

Русија

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