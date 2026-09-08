Истекло тродневно примирје: Руси жестоко ударили по Кијеву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Русија је у уторак ујутро засипала главни град Украјине Кијев балистичким пројектилима, само дан након што су амерички изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер посјетили регион, у покушају да покрену мировне преговоре који су запели, пише Си-Ен-Ен.
Експлозије су одјекивале градом рано у уторак по локалном времену, што је сигнализирало да је договорена тродневна обустава напада, током које су амерички изасланици посјетили пријестонице обје земље, завршена.
Украјински званичници саопштили су да је у комбинованом нападу кориштено балистичко и крстареће оружје, као и дронови.
У нападу је рањено шест особа, а оштећене су и стамбене зграде, саопштили су званичници Кијева.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
08
32
08
31
08
19
08
14
08
13
Тренутно на програму