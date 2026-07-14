Хапшење у Прњавору: Возио мопед у контра смјеру, па није хтио да стане полицији

Аутор:АТВ редакција
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С.Б. из Прњавора ухапшен је јуче након што је возио мопед у контра смјеру, а притом није хтио да стане када га је полиција заустављала.
Како наводе из полиције, он није имао важећу возачку, а одбио је и да се подвргне испитивању на присуство алкохола у организму.
"Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор лишили су јуче слободе лице С.Б. из Прњавора, због почињених прекршаја из чланова 39., 152, 172. и 220. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
Наиме, јуче око 14 часова у Прњавору, приликом вршења редовних послова и задатака, полицијски службеници су уочили да се наведено лице које је управљамо мопедом, не креће десном страном коловоза у смјеру кретања.
Приликом вршења контроле, полицијски службеници су наведеном лицу показали знак „СТОП“ за заустављање, на шта је исто одбило да поступи и наставило даље кретање, након чега је сустигнуто од стране полицијских службеника", наводе из ПУ Бањалука.
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