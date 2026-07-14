Logo

Хапшење у Прњавору: Возио мопед у контра смјеру, па није хтио да стане полицији

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 10:03

Коментари:

1
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

С.Б. из Прњавора ухапшен је јуче након што је возио мопед у контра смјеру, а притом није хтио да стане када га је полиција заустављала.

Како наводе из полиције, он није имао важећу возачку, а одбио је и да се подвргне испитивању на присуство алкохола у организму.

"Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор лишили су јуче слободе лице С.Б. из Прњавора, због почињених прекршаја из чланова 39., 152, 172. и 220. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

Наиме, јуче око 14 часова у Прњавору, приликом вршења редовних послова и задатака, полицијски службеници су уочили да се наведено лице које је управљамо мопедом, не креће десном страном коловоза у смјеру кретања.

Приликом вршења контроле, полицијски службеници су наведеном лицу показали знак „СТОП“ за заустављање, на шта је исто одбило да поступи и наставило даље кретање, након чега је сустигнуто од стране полицијских службеника", наводе из ПУ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Прњавор

вожња у контра смјеру

ПУ Бањалука

хапшење

Коментари (1)

Више из рубрике

Возило Хитне помоћи.

Хроника

У судару са аутомобилом повријеђен бициклиста

13 ч

0
Мотоциклиста изгубио контролу и слупао пет паркираних аутомобила

Хроника

Мотоциклиста изгубио контролу и слупао пет паркираних аутомобила

14 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Међу повријеђенима и дијете

14 ч

0
Полиција на путевима у Семберији

Хроника

Црне тачке у Семберији односе животе

16 ч

0

  • Најновије

12

08

Крвава завршница трке у Памплони: Двије особе избодене

12

01

"УКЦ Српске домаћински послује: Више пацијената, мањи трошкови за 12 милиона КМ"

11

57

Поново одбијен захтјев за пријевремено пуштање Милана Мартића на слободу

11

50

Медвједи наносе штете у фочанским селима - у Кутима страдао коњ

11

43

Полиција истражује смрт фудбалера Јужне Африке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима