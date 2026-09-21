"Бањалука да буде главни град, а Пале престоница"

Аутор:Бранка Дакић
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Кључне политичке активности и борба за стварање и опстанак Републике Српске и српског народа на овим просторима одвијали су се у Палама од 1991. до 1996. године и зато та локана заједница треба да буде престоница Српске.
Бањалука се, сасвим логично, наметнула као главни град и то и треба да буде, сматрају у Асоцијацији „Ствараоци Републике Српске“. Зато ће од новог сазива Народне скупштине Републике Српске тражити промјену Устава.
"Мислимо да су се на Палама дешавале све битне ствари, везано око стварања Републике Српске, а да се види да је у овом садашњем времену Бањалука израсла у главни град, што нашим Уставом није тако одрађено и ми предлажемо да се у измјену устава стави да је Бањалука главни град, а да се Пале, као ратни главни град прогласе престоницом Републике Српске", рекао је предсједник Асоцијације Ствараоци Републике Српске Стеван Медић.
Из бањалучке Градске управе ту иницијативу данас нису хтјели коментарисати. У Палама је подржавају. Сматрају да та локална заједница, у којој је стварана Српска, то и те како заслужује.
"Оно што бих ја захтијевао и замолио Асоцијацију то је да у тај приједлог Закона ставе да престоница има неке бенефите од Владе Републике Српске, а то је 0,01 посто да се издваја за престоницу Владе Републике Српске", казао је начелник општине Пале Дејан Којић.
Република Српска је формирана на подручју тадашњег Сарајева, касније Српског, а данас Источног Сарајева. Пале су једна од општина у саставу Источног Сарајева, па би било логично да тај град буде престоница Српске, а да сједиште буде у Палама, став је Љубише Ћосића.
"Немамо ми право да кажемо да је то само Пале, а да не поменемо Источно Сарајево. Имајући у виду да су Пале општина у саставу Источног Сарајева, ја свакако подржавам да је то престона општина у саставу престонице која се зове Источно Сарајево", рекао је градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.
"Ми то тако престављамо и говоримо и никакав проблем није, само да се уђе у процедуру. Мој одговор је да то тако и јесте", нагласио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Ако би се та иницијатива усвојила, неопходно је дефинисати и надлежности главног града и престонице, објашњава професор уставног права. Усвајањем би се допринијело валоризацији доприноса два подручја у рату и у миру.
"Ја ћу као конституционалиста исказати једну иницијативу, да би то било добро учинити једним референдумом, чиме ће се добити пуна сагласност, а и консензус оних који се у демократским условима налазе под Уставом као највишим актом једне модерне државе", истакао је професор уставног права Миле Дмичић.
У садашњем Уставу Републике Српске стоји да је главни град Српске Сарајево. Наши саговорници објашњавају да је то, заправо, данашње Источно Сарајево, јер када је Устав настајао мислило се на српски град Сарајево, које је кроз историју мијењало назив.
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