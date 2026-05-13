Да ли је Дантеов „Пакао“ инспирисан ударом астероида?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Култна поема „Пакао“, први дио „Божанствене комедије“ италијанског пјесника Дантеа Алигијерија из 14. вијека, која се сматра књижевним ремек-дјелом, могла би да буде инспирисана ударом астероида, показује нова теорија представљена на Генералној скупштини Европске уније за геонауке у Бечу.
Према истраживању професора енглеске књижевности Тимотија Барберија са Универзитета Маршал, Данте је у свом дјелу можда замислио Сотону као тијело налик астероиду које великом брзином удара у Земљу и пробија се до њеног језгра.
Теорија сугерише да би такав удар изазвао повлачење сјеверне хемисфере и формирање пакла у облику огромног кратера, док би избачена маса створила планину Чистилиште, како је описано у поеми.
Барбери сматра да опис у поеми „Пакао“ подсјећа на удар астероида Чиксулуб, за који научници вјерују да је довео до нестанка диносауруса прије око 66 милиона година.
Слично удару Чиксулуба, додао је, Сатанин долазак у епу прати планетарну ланчану реакцију, пробијајући тунел до језгра и стварајући централни врх планине Чистилиште.
Наука и технологија
Пријетња астероидима није нестала
Према његовим ријечима, Данте приказује Сотону као велико издужено тијело слично међузвезданом објекту Оумуамуа, чији долазак изазива катастрофалне посљедице по планету.
„Иако Данте није био научник, био је један од првих људи у историји који је покушао да замисли физичке посљедице удара огромног тијела у Земљу при великој брзини“, навео је Барбери.
Он сматра да девет кругова пакла из поеме можда не представљају само симболику, већ и опис концентричних структура карактеристичних за ударне кратере широм Сунчевог система астероида широм Сунчевог система, од Мјесеца до Венере.
„У Дантеовој визији, величина и брзина ђавола су такве да када слети, он тренутно ствара пакао, масивни, кружни, терасасти кратер који досеже до средишта Земље“, навео је Барбери и додао да модерно проучавање метеора није било чврсто успостављено све до 19. вијека.
Додао је да су прије тога метеори сматрани само атмосферским феноменима и нису били повезани са камењем које пада са неба.
Истраживање указује и на могућност да су књижевност и митологија много прије развоја модерне науке наговјештавали свијест о опасностима које астероиди представљају за Земљу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
3 седм0
Наука и технологија
1 мј0
Наука и технологија
2 мј0
Наука и технологија
2 мј0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
12 ч0
Најновије
23
02
23
01
22
55
22
53
22
46
Тренутно на програму