Logo
Large banner

Да ли је Дантеов „Пакао“ инспирисан ударом астероида?

Аутор:

АТВ
13.05.2026 21:47

Коментари:

0
Астероид
Фото: pexels/Todd Trapani

Култна поема „Пакао“, први дио „Божанствене комедије“ италијанског пјесника Дантеа Алигијерија из 14. вијека, која се сматра књижевним ремек-дјелом, могла би да буде инспирисана ударом астероида, показује нова теорија представљена на Генералној скупштини Европске уније за геонауке у Бечу.

Према истраживању професора енглеске књижевности Тимотија Барберија са Универзитета Маршал, Данте је у свом дјелу можда замислио Сотону као тијело налик астероиду које великом брзином удара у Земљу и пробија се до њеног језгра.

Теорија сугерише да би такав удар изазвао повлачење сјеверне хемисфере и формирање пакла у облику огромног кратера, док би избачена маса створила планину Чистилиште, како је описано у поеми.

Барбери сматра да опис у поеми „Пакао“ подсјећа на удар астероида Чиксулуб, за који научници вјерују да је довео до нестанка диносауруса прије око 66 милиона година.

Слично удару Чиксулуба, додао је, Сатанин долазак у епу прати планетарну ланчану реакцију, пробијајући тунел до језгра и стварајући централни врх планине Чистилиште.

Астероид

Наука и технологија

Пријетња астероидима није нестала

Према његовим ријечима, Данте приказује Сотону као велико издужено тијело слично међузвезданом објекту Оумуамуа, чији долазак изазива катастрофалне посљедице по планету.

„Иако Данте није био научник, био је један од првих људи у историји који је покушао да замисли физичке посљедице удара огромног тијела у Земљу при великој брзини“, навео је Барбери.

Он сматра да девет кругова пакла из поеме можда не представљају само симболику, већ и опис концентричних структура карактеристичних за ударне кратере широм Сунчевог система астероида широм Сунчевог система, од Мјесеца до Венере.

„У Дантеовој визији, величина и брзина ђавола су такве да када слети, он тренутно ствара пакао, масивни, кружни, терасасти кратер који досеже до средишта Земље“, навео је Барбери и додао да модерно проучавање метеора није било чврсто успостављено све до 19. вијека.

Додао је да су прије тога метеори сматрани само атмосферским феноменима и нису били повезани са камењем које пада са неба.

Истраживање указује и на могућност да су књижевност и митологија много прије развоја модерне науке наговјештавали свијест о опасностима које астероиди представљају за Земљу.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

астероид

наука

Пакао

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Земља

Наука и технологија

Руски астроном открива: Да ли тренутно има астероида који прете Земљи?

3 седм

0
Блиски сусрет са "разарачем": Шта ће се догодити када џиновски астероид буде пролетио поред Земље

Наука и технологија

Блиски сусрет са "разарачем": Шта ће се догодити када џиновски астероид буде пролетио поред Земље

1 мј

0
Хиљаде астероида пријете да униште читаве градове: Нема "резервног плана"

Наука и технологија

Хиљаде астероида пријете да униште читаве градове: Нема "резервног плана"

2 мј

0
Хиљаде астероида би могле уништити градове, НАСА нема начина да их прати

Наука и технологија

Хиљаде астероида би могле уништити градове, НАСА нема начина да их прати

2 мј

0

Више из рубрике

Дрво Храста у пољани током љета

Наука и технологија

У Русији развијено „провидно дрво“

4 ч

0
Лијек

Наука и технологија

Лијек је пронађен! Научници открили супстанцу која може да сузбије раст ћелија тумора

4 ч

0
ГТА игрица

Наука и технологија

Револт фанова због ГТА: Масовне негативне рецензије преплавиле интернет

9 ч

0
Сложене даске.

Наука и технологија

У Сибиру развијено "провидно дрво": Ево за шта ће се користити

12 ч

0

  • Најновије

23

02

Шта је лијек фентанил?

23

01

Познат узрок смрти Милана Радуловића Лаће

22

55

Запослени у Мети протестују због софтвера за праћење покрета мишем

22

53

Друштвене мреже брује о Дончићу: Појавиле се тврдње о преварама и позиву полицији из породилишта

22

46

Венс: САД воде "веома агресивне" преговоре са Ираном

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner