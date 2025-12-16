Logo
Блокирани рачуни у домовима здравља због више од 10 милиона КМ дуговања

СРНА

16.12.2025

09:04

Блокирани рачуни у домовима здравља због више од 10 милиона КМ дуговања

Рачуни домова здравља у Ливну, Томиславграду, Купресу, Гламочу, Дрвару и ливањске Кантоналне болнице блокирани су због нешто више од 10 милиона КМ дуговања за порезе и доприносе, те из ових установа упозоравају да због новонастале ситуације неће моћи да пружају здравствене услуге.

Ресорно кантонално министарство захтијева да Пореска управа Федерације БиХ (ФБиХ) без одгађања обустави све поступке принудне наплате и изврши деблокаду рачуна здравствених установа, преносе федерални медији.

Блокада рачуна Кантоналне болнице Ливно и свих домова здравља је, како је наведено, уведена због дуга који датира из периода од 1994. до 2008. године, док из болнице истичу да посљедње три године редовно измирује све порезе и доприносе и да су дуг успјели да смање за око 1,5 милиона КМ.

Наглашавају да су само здравствене установе у Ливањском кантону у оваквој ситуацији, док друге установе широм ФБиХ годинама гомилају дугове, не рјешавају их, а нису блокиране.

Директор Дома здравља Томиславград Иванка Живковић истиче да им убрзо истиче и регистрација санитетског возила.

"Нећемо моћи регистовати возило и самим тим угрожавамо најважнију, хитну медицинску помоћ која мора бити доступна сваком становнику, како Томиславграда, тако и цијелог кантона", каже Живковићева.

Директор Болнице Ливно Ирена Периша наводи да су исцрпили све ресурсе када је ријеч о набавци лијекова, а да и не говори о платама радника.

Министар рада, здравства и социјалне заштите Ливањског кантона Дијана Новковић Пећанац истиче да преузимају одговорност и траже рјешења.

Упркос закључку Владе ФБиХ од 5. децембра којим се тражи да се рачуни деблокирају због наслијеђених дугова из периода до 2008. године, они још нису одблокирани.

Из ових установа и ресорног министарства упозоравају на већ тешку ситуацију у којој се налазе, те да због новонастале ситуације неће моћи пружати здравствене услуге.

Рачуни домова здравља блокирани су од 12. новембра.

ФБиХ

Domovi zdravlja

