Теретњаци на улаз у Хрватску чекају 12 сати

Извор:
АТВ
16.12.2025
09:25
Коментари:0
На граничном прелазу Батровци на излазу из Србије теретна возила чекају 12 часова, саопштио је Ауто-мото савез Србије (АМСС).
Теретњаци на Шиду и Бездану чекају четири часа.
На прелазима Келебија и Сремска Рача чека се до два часа, а на Хоргошу 90 минута.
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила као ни на наплатним станицама.
Јавно предузеће "Путеви Србије" саопштило је да је под маглом скоро цијела Србија уз апел возачима да прилагоде брзину кретања условима на путу и да буду максимално опрезни у вожњи.
