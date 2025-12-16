Logo
Теретњаци на улаз у Хрватску чекају 12 сати

Извор:

АТВ

16.12.2025

09:25

Теретњаци на улаз у Хрватску чекају 12 сати
Фото: АТВ

На граничном прелазу Батровци на излазу из Србије теретна возила чекају 12 часова, саопштио је Ауто-мото савез Србије (АМСС).

Теретњаци на Шиду и Бездану чекају четири часа.

На прелазима Келебија и Сремска Рача чека се до два часа, а на Хоргошу 90 минута.

granica HR

Друштво

Гужва на овим граничним прелазима

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила као ни на наплатним станицама.

Јавно предузеће "Путеви Србије" саопштило је да је под маглом скоро цијела Србија уз апел возачима да прилагоде брзину кретања условима на путу и да буду максимално опрезни у вожњи.

