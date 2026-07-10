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Балкан експрес 2 : Случајни хероји

Извор:

АТВ

10.07.2026 19:01
Балкан експрес 2 : Случајни хероји
Фото: атв

'Балкан експрес 2' је југословенски филм из 1989. године у режији Предрага Антонијевића и Александра Ђорђевића, а према сценарију Гордана Михића.

Радња прати музичаре оркестра 'Балкан експрес' који прве мјесеце рата проводе бринући се једино како да сачувају живу главу. Трагикомичном игром случаја, постају помагачи партизанске диверзије и хероји. Послије тога им једино преостаје да побјегну у други крај земље, са гестаповцима за петама. Умјесто мира и спокоја, упадају у вртлог нових трагикомичних компликација.

Филм је наставак филма 'Балкан експрес', а упоредо са њим је снимљена и ТВ серија 'Балкан експрес'.

'Балкан експрес 2' субота у 21 час и 30 минута.

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