Балкан експрес 2 : Случајни хероји

Извор:
АТВ
'Балкан експрес 2' је југословенски филм из 1989. године у режији Предрага Антонијевића и Александра Ђорђевића, а према сценарију Гордана Михића.
Радња прати музичаре оркестра 'Балкан експрес' који прве мјесеце рата проводе бринући се једино како да сачувају живу главу. Трагикомичном игром случаја, постају помагачи партизанске диверзије и хероји. Послије тога им једино преостаје да побјегну у други крај земље, са гестаповцима за петама. Умјесто мира и спокоја, упадају у вртлог нових трагикомичних компликација.
Филм је наставак филма 'Балкан експрес', а упоредо са њим је снимљена и ТВ серија 'Балкан експрес'.
'Балкан експрес 2' субота у 21 час и 30 минута.
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