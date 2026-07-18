Слоба Васић насмијан након тешког периода: Славље у његовом дому

Аутор:АТВ редакција
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Слоба Васиж је подијелио дирљиве тренутке са пратиоцима. Наиме, он је у топлини породичног дома прославио 35. рођендан.
Након изузетно тешког животног периода и боравка у клиници “Лаза Лазаревић”, који су обиљежили протекли период, пјевач поново има искрен осмијех на лицу.
Здравље
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Највећу радост и подршку у овим тренуцима пружила му је његова насљедница, која му је током прославе радосно сједила у крилу док су заједно дували свијећице. Слављеник није крио срећу што овај дан проводи у друштву своје мезимице, која је очигледно његов највећи покретач и мотивација за боље сутра.
Испод рођенданских фотографија одмах су почеле да се нижу бројне честитке колега и фанова, који су Слоби пожељели прије свега здравље, мир и успјешан повратак на музичку сцену.
Подсјетимо, пјевач Слоба Васић прославио се такмичењем у “Звездама Гранда”, а како каже, због неких ситуација је зажалио што је постао познат.
– Почео сам да радим са 14 година, тата ме је једва пустио. Та прва кафана у којој сам пјевао је била 500 метара од наше куће. Сјећам се колико је мајка плакала када сам одлазио из Суботице, отац исто. Трауматично је било, стресно, али отац ми је рекао да ме пушта да бих себи направио бољи живот – присјетио се.
Како каже, желио је да постане познат, али је зажалио.
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– Тада јесам, али било је касније ситуација и када сам се покајао што сам постао познат. Знаш своје способности и вриједности, знаш колико можеш да идеш, знаш своје вокалне способности… рекао је Слоба, па додао:
– Током популарности нисам размишљао ни о чему, зато што ме то носило, то је била баш огромна популарност и нисам имао времена да размишљам. Неке ствари сам радио и без размишљања. Живјело се опуштено, био сам свјестан те популарности, гдје год се окренем само чујем ‘Слоба Васић’, и данас ме људи на улици срећу и знају моје пјесме – причао је пјевач.
(Блиц)
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