"Електродистрибуција Пале": Планирани радови на далеководу "Трново 4", најављена искључења

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због планираних радова на далеководу „Трново 4“, у четвртак, 27. августа 2026. године, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије, наводе из "Електродистрибуције" Пале.
Како саопштавају из „Електродистрибуције“ Пале, без напајања струјом остаће потрошачи у насељу Рајски До у периоду од 08:00 до 15:00 часова.
"У четвртак, 27.8.2026. године због радова на 10 kV воду Трново 4, доћи ће до привремених прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 15:00 часова потрошачима у насељу Рајски До", наводе из Електродистрибуције Пале.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
30
13
14
13
14
13
12
13
03
Тренутно на програму