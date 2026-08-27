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"Електродистрибуција Пале": Планирани радови на далеководу "Трново 4", најављена искључења

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 07:48

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Струја
Фото: АТВ

Због планираних радова на далеководу „Трново 4“, у четвртак, 27. августа 2026. године, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије, наводе из "Електродистрибуције" Пале.

Како саопштавају из „Електродистрибуције“ Пале, без напајања струјом остаће потрошачи у насељу Рајски До у периоду од 08:00 до 15:00 часова.

"У четвртак, 27.8.2026. године због радова на 10 kV воду Трново 4, доћи ће до привремених прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08:00 до 15:00 часова потрошачима у насељу Рајски До", наводе из Електродистрибуције Пале.

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Тагови :

Пале

Струја

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