Додик: Против грађана Српске поднесено 55.000 кривичних пријава због објава након смрти генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Према грађанима Републике Српске због објава након смрти генерала Ратка Младића поднесено је 55.000 кривичних пријава, рекао је данас предсједник Милорад Додик и навео да је то урађено путем апликација и других активности.
"То говори колико је БиХ подијељена и немогућа и колико Суд и Тужилаштво треба да буду инструменти искључиво бошњачке политике. Тужилаштво би требало да подиже кривичне пријаве на основу закона који је неко наметнуо, без да је прошао у парламенту. Један накарадан систем функционисања на којем морамо да држимо пажњу", рекао је Додик.
Упитао је да ли се сада може очекивати да снимају оне који буду на сахрани генералу Младићу и да ли треба таква БиХ?
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