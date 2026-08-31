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Додик: Против грађана Српске поднесено 55.000 кривичних пријава због објава након смрти генерала Младића

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 15:31

Коментари:

12
Додик: Против грађана Српске поднесено 55.000 кривичних пријава због објава након смрти генерала Младића
Фото: ATV

Према грађанима Републике Српске због објава након смрти генерала Ратка Младића поднесено је 55.000 кривичних пријава, рекао је данас предсједник Милорад Додик и навео да је то урађено путем апликација и других активности.

"То говори колико је БиХ подијељена и немогућа и колико Суд и Тужилаштво треба да буду инструменти искључиво бошњачке политике. Тужилаштво би требало да подиже кривичне пријаве на основу закона који је неко наметнуо, без да је прошао у парламенту. Један накарадан систем функционисања на којем морамо да држимо пажњу", рекао је Додик.

Упитао је да ли се сада може очекивати да снимају оне који буду на сахрани генералу Младићу и да ли треба таква БиХ?

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Тагови :

Милорад Додик

Ратко Младић

Коментари (12)

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