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Срушена Путинова кућа у Валдају

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 22:16

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Владимир Путин руски предсједник
Фото: Tanjug/Pavel Byrkin/Sputnik/Kremlin Pool/ AP

Један од објеката на имању руског предсједника Владимира Путина на језеру Валдај је срушен, показали су сателитски снимци објављени на друштвеним мрежама.

Путинова "дача" (сезонска или цјелогодишња сеоска кућа у Русији, прим.аут.) на језеру Валдај је срушена, највјероватније због страха од удара украјинских дронова, преноси бјелоруски опозициони портал Некста.

Према ОСИНТ пројекту "Цyберборосхно", једна од зграда је демонтирана због све чешћих украјинских напада дубоко на руску територију.

Како наводи Некста, удар на Путинову резиденцију био би изузетно понижавајући за Москву, па је као мјера предострожности, објекат срушен.

Постављене мреже против дронова

Ово није прва таква мјера предострожности. Како је недавно принео руски телеграм канал Агенство, мреже против дронова постављене су дуж пута око 9 км од резиденције.

Циљ ове мјере да заштити Путина од понављања украјинске специјалне операције.

Новинар Олег Кашин је увече 7. јуна извјестио да су мреже постављене изнад паркинг мјеста за камионе у округу Валдај у Новгородској области. Анализа Агенства показује да се мреже налазе око 9 км од Путинове званичне резиденције у Валдају. Такве мреже се користе на првој линији фронта и могу заштитити од малих беспилотних летјелица или муниције која се баца са дронова.

Такође, седам нових торњева опремљених системима противваздушне одбране "Панцир" изграђено је око Валдаја током марта, чиме је њихов укупан број порастао на 27, преноси руски сервис Радио Либерти.

Почиње 40-дневна операција

Одлука о рушењу објекта је потенцијално мотивисана предстојећом украјинском операцијом коју је недавно одобрио украјински предсједник Володимир Зеленски.

"Одобрио сам четрдесетодневну операцију Службе како би се утицало на државу агресор и подстакло окончање рата", рекао је украјински предсједник.

(Б92)

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Украјина

Срушена Путинова кућа

језеро Валдај

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