Борба са ватреном стихијом у Билећи не престаје: Ватрогасци данима нису отишли кућама

Аутор:Бојан Носовић
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Након тешке и непроспаване ноћи и данас се у билећким селима Брестица, Долуша, Хоџићи и Корита наставља борба са ватреном стихијом.
Терен је тежак и неприступачан, ватра се шири, пожарна линија је километарска, како јавља наш Бојан Носовић.
Пожар је из билећке општине прешао и на територију општине Гацко.
Током протекле ноћи ватра је пријетила и кућама и другим објектима, а обустављен је био и саобраћај на магистралном путу Билећа – Гацко.
Пожарна линија је непрегледна као и терен који је уништила ватра.
Осим ватрогасаца на терену се налазе и мјештани, који се боре са пожаром.
„Стање је тешко, али боље него јуче, четврти дан и ноћ се боримо са овим великим пожаром. Терен тежак, вјетар отежава све додатно. Људи преуморни, људи четири дана нису долазили кући“, рекао је ватрогасац Милићевић Миливоје
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