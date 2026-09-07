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Борба са ватреном стихијом у Билећи не престаје: Ватрогасци данима нису отишли кућама

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07.09.2026 12:11

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Билећа пожар ватра
Фото: ATV

Након тешке и непроспаване ноћи и данас се у билећким селима Брестица, Долуша, Хоџићи и Корита наставља борба са ватреном стихијом.

Терен је тежак и неприступачан, ватра се шири, пожарна линија је километарска, како јавља наш Бојан Носовић.

Пожар је из билећке општине прешао и на територију општине Гацко.

Током протекле ноћи ватра је пријетила и кућама и другим објектима, а обустављен је био и саобраћај на магистралном путу Билећа – Гацко.

Пожарна линија је непрегледна као и терен који је уништила ватра.

Осим ватрогасаца на терену се налазе и мјештани, који се боре са пожаром.

„Стање је тешко, али боље него јуче, четврти дан и ноћ се боримо са овим великим пожаром. Терен тежак, вјетар отежава све додатно. Људи преуморни, људи четири дана нису долазили кући“, рекао је ватрогасац Милићевић Миливоје

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Тагови :

Билећа

ватра

пожар

Ватрогасци

Гацко

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