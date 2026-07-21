Пожар на објекту за складиштење дрвета, велика материјална штета

Аутор:АТВ редакција
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У пожару на објекту за складиштење дрвета и производњу пелета у Модричи причињена је велика материјална штета, а није било повријеђених, рекао је Срни старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича Саша Стевановић.
У Хитној помоћи у Модричи Срни је потврђено да нико није повријеђен, а Стевановић је истакао да је пожар локализован и да је под контролом.
"Очекујемо да га у ноћним сатима у потпуности угасимо", додао је Стевановић.
Он је навео да су, осим ватрогасаца из Модриче, у гашењу пожара учествовале и ватрогасне јединице из Шамца, Оџака и Вукосавља, као и Привредна ватрогасна јединица из Рафинерије уља Модрича.
Стевановић је рекао да још нема поузданих информација о узроку пожара.
"Очекујемо да ће, по доласку противпожарног инспектора из Полицијске управе Добој, сутра у јутарњим сатима бити познато шта је узрок или бар ћемо знати више", додао је Стевановић.
Говорећи о пожару који је избио између Модриче и Добоја, гдје је горјела једна кућа, Стевановић је рекао да су на терену екипа из Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича са једним возилом, екипа са једним возилом из Добровољног ватрогасног друштва Вукосавље и ватрогасна екипа са једним ватрогасним возилом из Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Добој.
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