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Самарџић: Највећа штета на пољопривредним усјевима

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 20:44

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Град у Невесињу невријеме
Фото: Ustupljena fotografija

Снажно невријеме праћено кишом и градом захватило је поподне општину Берковићи, а град је нанио штету на пољопривредним усјевима, изјавио је Срни начелник општине Берковићи Бојан Самарџић.

Самарџић је рекао да су највећу штету, према првим информацијама, претрпјели усјеви у рејону насеља Струпићи и Предоље.

"Формираћемо сутра комисију за процјену штете, па ћемо више информација имати ујутру", додао је Самарџић.

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Тагови :

Берковићи

киша и град

Бојан Самарџић

Штаб за ванредне ситуације

невријеме

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