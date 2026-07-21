Самарџић: Највећа штета на пољопривредним усјевима

Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме праћено кишом и градом захватило је поподне општину Берковићи, а град је нанио штету на пољопривредним усјевима, изјавио је Срни начелник општине Берковићи Бојан Самарџић.
Самарџић је рекао да су највећу штету, према првим информацијама, претрпјели усјеви у рејону насеља Струпићи и Предоље.
"Формираћемо сутра комисију за процјену штете, па ћемо више информација имати ујутру", додао је Самарџић.
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